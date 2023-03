Feyenoord moet ook tegen Volendam tot het uiterste gaan, maar klaart de klus

Zondag, 12 maart 2023 om 21:55 • Guy Habets

Feyenoord reist volgende week zondag met een voorsprong van drie punten op Ajax af naar de Johan Cruijff ArenA. De thuiswedstrijd tegen FC Volendam van zondagavond werd, zij het met heel veel moeite, in winst omgezet: 2-1. De gasten kwamen op voorsprong via Daryl van Mieghem en verdedigden die treffer met hun leven, maar Santiago Giménez maakte er in de tweede helft 1-1 van. De Mexicaan stond eveneens aan de basis van de winnende treffer, die door Damon Mirani ongelukkig in eigen doel werd gewerkt.

Slot verraste door Danilo in zijn basisopstelling op te nemen. Dat ging niet ten koste van Santiago Giménez, maar van Sebastian Szymanski. De Poolse aanvallende middenvelder zat op de bank en zag dat Danilo zijn positie als '10' innam. Ook kreeg Javairô Dilrosun de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh op rechtsbuiten. Volendam was vooral blij dat het na een chaotische week weer over voetbal ging. Het Andere Oranje streed met Henk Veerman als diepe spits voor de punten in De Kuip.

Feyenoord ging voortvarend van start en zette, zoals verwacht werd, de druk vol op de bezoekers uit het vissersdorp. Des te verrassender was het dat de bal na twaalf minuten achter Timon Wellenreuther, de keeper van de Stadionclub, gedeponeerd werd. Na een lange bal van achteruit nam Veerman knap aan en stuurde hij Daryl van Mieghem weg, die na een inschattingsfout van Dávid Hancko kon scoren: 0-1. Die tegentreffer leidde tot gemor in Rotterdam-Zuid, zeker toen daarna bleek dat de Volendamse defensie een hecht collectief was.

De mannen van trainer Wim Jonk hielden zich aan de afspraken, verdedigden gegroepeerd en zorgden er zo voor dat Feyenoord amper kansen bij elkaar speelde. Behoudens een kopkans voor Giménez, die de bal slechts schampte, hield Volendam de schade voor rust beperkt en ging het met een voorsprong de rust in. Toen de gasten uit Noord-Holland ook nog eens uitstekend uit de kleedkamer kwamen en meteen kansen op 0-2 kregen, vreesde De Kuip voor een lastig avondje. Die vrees werd in minuut 52 teniet gedaan door Giménez, die het eindstation was van een aanval over rechts en op aangeven van Lutsharel Geertruida van dichtbij binnen kon tikken: 1-1.

Dat was echter nog niet genoeg voor Feyenoord. De Stadionclub zette aan om ook nog een tweede treffer te forceren en de druk werd steeds verder opgevoerd. Toch bleven de Volendammers zo nu en dan aan de aandacht ontsnappen en ruim twintig minuten voor tijd leverde dat een enorme kans voor Veerman op. De sterke spits schoot echter naast. Uiteindelijk wist Feyenoord pas een kwartier voor tijd de ban te breken. Een voorzet van Giménez caramboleerde via de borst van Damon Mirani in het doel, waardoor de Stadionclub met veel mazzel toch aan de 2-1 voorsprong kwam.

Volendam moest daardoor van tactiek veranderen. Het ultra-defensieve spel van het Andere Oranje werd dan ook al gauw ingeruild voor opportunistisch voetbal en automatisch werden er daardoor ruimtes weggegeven. Orkun Kökçü profiteerde daar bijna van, maar zijn schot ging recht op doelman Filip Stankovic af. Van Volendams gevaar was geen sprake meer, zeker niet na de rode kaart voor Xavier Mbuyamba. Hij voegde zich bij het rijtje spelers dat de afgelopen weken vroegtijdig van het veld moest in De Kuip door een doorgebroken speler neer te halen en zag vanaf de zijlijn dat het bij 2-1 bleef.