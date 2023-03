Yorbe Vertessen wijst de beste speler met wie hij bij PSV speelde aan

Donderdag, 9 maart 2023 om 12:37 • Guy Habets

Yorbe Vertessen maakt furore bij Union Sint-Gillis. De Belgische aanvaller, die door PSV wordt verhuurd aan de club uit Brussel, kwam in vijf wedstrijden al tot twee goals en twee assists voor Union en is daar vooral Cody Gakpo dankbaar voor. Vertessen noemt de Eintovenaar in gesprek met De Morgen 'de beste speler met wie hij bij PSV speelde'.

Vertessen trok deze winter op huurbasis naar het Joseph Marienstadion. Daar profiteert hij nu van de ervaringen die hij bij PSV al opdeed en vooral het samenspelen met Gakpo deed de rappe aanvaller goed. "We hadden wel een goede band", zo legt Vertessen uit. "Cody was iemand die vaak met me sprak om me vertrouwen te geven. Hij gaf me ook vaak advies, hij heeft me veel gesteund."

De aanvaller van Liverpool heeft diepe indruk gemaakt op Vertessen. De Belg bekeek de samenvatting van de wedstrijd tussen the Reds en Manchester United (7-0), waarin Gakpo twee keer scoorde, dan ook met veel plezier. "Ik beschouw Cody als de beste speler met wie ik bij PSV gespeeld heb. Die eerste goal was typisch Cody: naar binnen komen en de verste hoek zoeken. Dat tweede doelpunt was ook prachtig gedaan, het benaderde de perfectie. Hoe hij die bal nog over de doelman wist te wippen... Ik ben blij voor hem dat zijn transfer naar Liverpool zo goed is uitgepakt."

Het vertrek van Vertessen bij PSV is opgevangen door een landgenoot. Trainer Ruud van Nistelrooij geeft steeds vaker de kans aan Johan Bakayoko en dat is Vertessen ook al opgevallen. "Ik schrik er niet van, omdat Johan iemand is met een enorm potentieel. Maar het gaat nu wel heel snel voor hem, dat had ik misschien niet gedacht. Johan doet het supergoed, ik gun hem het succes ten zeerste."