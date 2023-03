Schreuder heeft 40 dagen na ontslag bij Ajax nieuwe baan voor het oprapen

Dinsdag, 7 maart 2023 om 23:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:43

Alfred Schreuder staat in de startblokken om Scott Parker op te volgen bij Club Brugge, meldt Het Nieuwsblad. De vijftigjarige Barnevelder werd eind januari ontslagen bij Ajax vanwege tegenvallende resultaten, maar hoeft zeer waarschijnlijk niet lang thuis te zitten. Bij Brugge, dat dinsdagavond kansloos onderuit ging in de Champions League tegen Benfica (5-1), heeft hij de mogelijkheid om terug te keren op het oude nest. Mogelijk zit Schreuder zondag al op de bank bij Brugge tegen Standard Luik.

Volgens het Belgische dagblad zijn de dagen van Parker geteld na de ontluisterende nederlaag van Brugge in de Champions League. Het feit dat Schreuder veertig dagen geleden op straat is komen te staan heeft de clubleiding van Brugge aan het denken gezet. Parker wordt zowel verweten dat hij geen resultaten boekt met zijn elftal als dat hij tekortschiet in de interne communicatie. De dagen van de Engelsman lijken dan ook zo goed als geteld. De achterstand op koploper KRC Genk - Brugge staat vierde - bedraagt liefst 21 punten.

Schreuder daarentegen ligt een stuk beter in de groep. Een groot aantal spelers van de huidige selectie kan goed door één deur met de Barnevelder en zou zijn komst toejuichen. “Ik heb veel trainers gehad, maar Alfred was wellicht de beste", zei doelman Simon Mignolet niet zo lang geleden. Schreuder wist voor zijn komst naar Ajax kampioen te worden met Brugge en staat er mede daarom goed op bij Blauw-Zwart. Sinds zijn vertrek uit België is hij altijd contact blijven houden met mensen van de club.

De insteek is dit keer alleen wel anders. Vorig jaar werd Schreuder aangesteld als interim-trainer als vervanger van de naar AS Monaco vertrokken Philippe Clement. Hij was echter na zes maanden dus alweer vertrokken, toen hij voor een dienstverband bij Ajax ging. Ditmaal moet het tot een langdurige samenwerking leiden. Het is de bedoeling dat hij volgend seizoen ook de leiding heeft, zodat hij een complete voorbereiding kan draaien met de selectie en zijn technische staf. Dit was vorig jaar niet mogelijk.

Voor Parker blijft zijn dienstverband bij Brugge beperkt tot slechts twaalf wedstrijden. De voormalig manager van Fulham en Bournemouth werd eind vorig jaar aangesteld als opvolger van Carl Hoefkens, maar wist het dus niet tot een succesverhaal te maken. Onder zijn leiding werd slechts twee keer gewonnen. Vier keer werd er verloren, zes keer eindigde het in een gelijkspel. Parker wordt verweten dat hij liefst twaalf keer voor een andere basisopstelling koos. De kans bestaat dat Schreuder zondag tegen Standard Luik al op de bank zit.