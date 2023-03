‘Op zijn eerste dag ging Erik ten Hag met pionnen in de kofferbak naar Man Utd’

Zaterdag, 4 maart 2023 om 14:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:25

Hans Kraay junior en Clemens Zwijnenberg hebben in Daily Mirror vol lof gesproken over hun goede vriend Erik ten Hag. Eerstgenoemde speelde samen met de manager van Manchester United bij De Graafschap, terwijl Zwijnenberg Ten Hag al veertig jaar kent en samen met hem als jonge speler doorbrak bij FC Twente. Kraay jr. en Zwijnenberg spreken in gesprek met Daily Mirror over de start van Ten Hag bij United en de obstakels die hij daarvoor heeft moeten overwinnen.

Kraay jr. zegt dat de manager, die vorige week met de winst van de EFL Cup de eerste prijs in zes jaar won bij the Red Devils, ‘dit succes bij United verdient’. “Mensen beseffen zich niet dat Erik door een mijnenveld heeft moeten lopen bij United in zijn eerste vijf maanden. Het was een complete chaos daar en er werden daarnaast nog extra mijnen gelegd door Cristiano Ronaldo”, aldus de verslaggever van ESPN, die zegt dat de ex-trainer van Ajax naar United ging ‘omdat hij de potentie van de club en de uitdaging zag’. “Je weet wat Louis van Gaal tegen hem gezegd heeft, hè? ‘Erik, het is een bende bij United. Ga er niet heen.’”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag deed niets met het advies van Van Gaal en tekende afgelopen zomer een contract voor drie seizoenen bij the Mancunians. “Erik had er geen moeite mee om de bende op te ruimen en om langs de landmijnen van Ronaldo te lopen”, vervolgt Kraay jr. De oud-voetballer geniet van de stijl van Ten Hag. “Wat zo bijzonder aan hem is, is dat hij gewoon down to earth is en niet in de spotlights hoeft te staan. Hij is niet zoals José Mourinho. Op zijn eerste dag bij United ging hij met een busje naar de club met zijn eigen pionnen in de kofferbak. Dat vat hem volledig samen.”

Kraay jr. vertelt dat Ten Hag ontzettend hard heeft moeten werken om te komen waar hij nu staat en dat het hem tijdens zijn beginperiode bij Ajax niet makkelijk werd gemaakt. “Voordat hij zijn eerste titels bij Ajax won werd hij belachelijk gemaakt om zijn sterke accent. Mensen imiteerden hem in komedieshows op de Nederlandse televisie. Iedereen zei dat een trainer met zo’n accent niet zou werken bij een grote club als Ajax. Toen ze eenmaal prijzen pakten, zei iedereen dat dat het werk was van technisch directeur Marc Overmars.” De verslaggever van ESPN zegt dat Ten Hag pas credits kreeg ‘toen Europese giganten als Real Madrid en Juventus werden verslagen’. “Daarom zeg ik: 'Lach Ten Hag niet uit en onderschat hem nooit'. Erik overstijgt altijd alle verwachtingen.”

Zwijnenberg geeft aan dat hij soms vloekend en tierend voor de televisie zat als hij hoorde wat er gezegd werd over zijn beste vriend. “Zo veel mensen hebben vooroordelen over hem. Zelfs voordat hij naar United ging, waren sommige uitspraken echt schandalig. Maar het bijzondere aan Erik is dat hij nooit emotie toont richting de mensen die kritiek op hem hebben of hem belachelijk maken. Ik denk dat het hem alleen maar meer pusht om iedereen het ongelijk te bewijzen. Hij heeft ze allemaal de mond gesnoerd in het verleden en doet nu hetzelfde. Erik ging naar United met de volledige overtuiging dat hij prijzen ging winnen.”