Glimlach is terug bij Sánchez, Bergwijn en Brobbey op simpele avond voor Ajax

Donderdag, 2 maart 2023 om 22:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:38

Voor het eerst in achttien jaar staan de drie traditionele topclubs in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Ajax voegde zich daar donderdag het laatst bij door simpel af te rekenen met De Graafschap. De Amsterdammers namen al snel afstand via treffers van Jorge Sánchez en Steven Bergwijn, die al vijftien duels niet meer had gescoord. Ook Brian Brobbey tankte vertrouwen, door in de eindfase binnen te schieten: 0-3. Naast Ajax, PSV en Feyenoord haalde ook SV Spakenburg zeer verrassend de halve finale.

John Heitinga gunde de zestienjarige linksback Jorrel Hato zijn basisdebuut ten koste van Owen Wijndal en ruimde ook voor het eerst in zijn periode als Ajax-trainer een basisplek in voor Florian Grillitisch, die de afwezige Edson Álvarez verving. Brobbey kreeg de kans in de spitspositie in plaats van Dusan Tadic. Bij De Graafschap begonnen Robin Schouten en Joel Valencia in de basis; Giovanni Korte en Basar Önal startten op de bank.

Bevrijdende treffer voor Steven Bergwijn! ?? Zijn eerste sinds 12 november 2022. #GRAAJA — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2023

Ajax toonde zich gedurende de wedstrijd meerdere malen kwetsbaar in de counter, voor het eerst in de elfde minuut. Alexander Büttner leek een vrije schietkans te hebben te hebben op zestien meter, maar Davy Klaassen kon zich met zijn rug nog net voor het kiezelharde schot gooien. Twee minuten later lag de bal er aan de overzijde in. Brobbey liep slim weg bij zijn achtervolgers en zette vanaf de achterlijn voor op Sánchez, die vanaf de tweede paal met een gecontroleerde volley scoorde: 0-1.

Jurriën Timber zag vervolgens een buitenspeldoelpunt geannuleerd worden, waarna Bergwijn in minuut 26 alsnog voor 0-2 zorgde. De buitenspeler trok van links naar binnen en schoot hard binnen in de rechteronderhoek. Brobbey had het Ajax nog voor rust makkelijk kunnen maken door de derde binnen te schieten, maar de spits stuitte na een goede steekbal van Mohammed Kudus op de voet van doelman Hidde Jurjus.

Brian Brobbey beslist het duel: @AFCAjax wint 0-3 van De Graafschap! ?? #GRAAJA — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2023

Vier minuten na rust zag De Graafschap een treffer afgekeurd worden wegens buitenspel, toen een voorzet van Robin Schouten door Camiel Neghli binnen werd getikt. Brobbey verzuimde twintig minuten voor tijd andermaal om het af te maken voor Ajax, ditmaal door uit een hoekschop op de paal te koppen. De concentratie bij Ajax leek niet optimaal, want in minuut 75 werd Giovanni Korte volledig over het hoofd gezien. De aanvaller had alle ruimte om een lage voorzet af te maken, maar dat lukte niet met de hakbal die hij inzette. Een nieuwe kans was vervolgens wél aan Brobbey besteed, die een veel te korte terugspeelbal van Rio Hillen onderschepte. De spits schoot beheerst achter Jurjus: 0-3.