Ineffectief Chelsea loopt tegen Tottenham Hotspur nieuwe dreun op

Het lijkt van kwaad tot erger te worden voor Chelsea. De formatie van manager Graham Potter verloor zondag andermaal in de Premier League, ditmaal met 2-0 van Tottenham Hotspur. Hakim Ziyech eiste een negatieve hoofdrol op door wat tikken uit te delen na provocaties van enkele spelers van Tottenham. De aanvallende middenvelder kreeg rood van arbiter Stuart Attwell, maar na een correctie van de VAR mocht hij toch blijven staan. Oliver Skipp en Harry Kane tekenden nadien voor de belangrijke doelpunten van the Spurs op eigen veld.

Potter voerde zes wijzigingen door bij Chelsea ten opzichte van de 0-1 nederlaag tegen Southampton van een week geleden. Er waren op bezoek bij Tottenham basisplaatsen voor onder meer Kai Havertz, Raheem Sterling en dus ook Ziyech. Noni Madueke zat op de bank bij de bezoekers uit West-Londen. Aan de kant van Tottenham was er geen enkele wijziging in vergelijking met de 2-0 overwinning op West Ham United in de vorige speelronde. Manager Antonio Conte is nog herstellende van een operatie aan de galblaas.

Beide ploegen toonden aanvallende intenties in de beginfase en er gebeurde voldoende voor beide doelen. Ziyech werd regelmatig betrokken in het aanvalsspel van Chelsea, dat Thiago Silva na twintig minuten geblesseerd zag afhaken. Wesley Fofana nam zijn plaats in in de achterhoede. In de slotfase van de eerste helft sloeg de vlam in de pan. Ziyech haalde Richarlison onderuit onder de ogen van Attwell en de Braziliaan was daar duidelijk niet blij mee. Het tweetal kreeg ruzie en daar raakten steeds meer spelers bij betrokken. Ziyech gaf Emerson Royal een duw in het gezicht en moest na lang overleg van de arbitrage met rood vertrekken. Na een grondige check mocht de international van Marokko toch blijven staan en bleef het slechts bij geel.

Geen doelpunten, maar wel de nodige actie in de eerste helft. Een minuut na de hervatting brak Tottenham de ban. Kepa redde nog op een poging van Emerson, maar kort daarna was het Skipp die met een knal van net buiten de zestien en via de lat trefzeker was: 1-0. Het was zijn allereerste goal in het shirt van Tottenham. Potter greep in en haalde Ziyech na ruim een uur naar de kant, met Denis Zakaria als diens vervanger. Een gelijkmaker zat er nooit echt in voor Chelsea en het was juist Tottenham dat acht minuten voor tijd orde op zaken stelde. Kane tekende bij de tweede paal voor 2-0 na een doorgekopte bal van Eric Dier. Tottenham verstevigt zo de felbegeerde vierde plaats en Chelsea blijft uiterst moeizaam draaien op plek tien.

