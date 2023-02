Penaltykiller Verbruggen maakt indruk: ‘Hij gaat het Nederlands elftal halen'

Vrijdag, 24 februari 2023 om 20:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:34

Peter Hyballa is zeer lovend over Bart Verbruggen. De Nederlandse doelman van Anderlecht blonk donderdagavond in het duel met Loedogorets in de tussenronde van de Conference League uit door alle Bulgaarse strafschoppen te stoppen. Hyballa, die bij NAC Breda een half jaar samenwerkte met Verbruggen, ziet de twintigjarige goalie in de toekomst nog wel het Nederlands elftal halen.

Verbruggen verkaste in 2020 in het kielzog van keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar van NAC naar Anderlecht. In zijn eerste jaren was hij lange tijd reservedoelman. Tot eind december 2022, toen hij de concurrentiestrijd won van Hendrik Van Crombrugge en eerste doelman werd. Dat doet Verbruggen tot dusver naar behoren; zo hield hij onlangs drie competitieduels op rij de nul. Het hoogtepunt volgde donderdag, toen hij in de strafschoppenserie tegen Loedogorets geen enkele bal doorliet. Het was de eerste keer sinds 1987 dat dit een doelman lukte in een Europees duel. Bovendien betekende het dat Anderlecht zich plaatste voor de achtste finales van de Conference League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In zijn tijd in Breda werkte Verbruggen, die één keer uitkwam voor het Nederlands elftal onder 18, enkele maanden samen met Hyballa. “Ah, Verbruggen…”, blikt de Duitse trainer in gesprek met het AD terug op die periode. “Die Paredes (Duits voor reflexen, red.) waren super. Ik keek wel eens naam hem en dacht: dit kan toch niet op die leeftijd? Ik trainde in die periode altijd tweeënhalf uur per dag. Dan was ik zelf al moe, maar Bart niet. Die ging met de spitsen, zoals Sydney van Hooijdonk, nog even door. Duiken, opstaan, duiken. Altijd, iedere dag.”

“Ik grapte wel eens tegen Bart: moeten we de lichten voor je aandoen?”, vervolgt Hyballa. “Want hij bleef maar tekeergaan. Zijn mentaliteit was top. Zeker voor zijn leeftijd. Zijn reflexen waren toen al extreem goed, met de voeten kon het wat beter. Ik heb bij Alemannia Aachen ook met Oranje-international Mark Flekken gewerkt. Die had dezelfde leeftijd, maar was niet zo compleet als Bart. Met dat karakter gaat hij het Nederlands elftal halen.”

Ook Nick Olij, momenteel keeper van Sparta Rotterdam, werkte bij NAC samen met Verbruggen. “Toen ik bij NAC kwam, kwam Bart door vanuit de jeugd”, herinnert hij zich. “Op die leeftijd was hij al extreem ver in zijn ontwikkeling. Natuurlijk konden er dingen beter, maar de basis was echt heel goed. De blokvorm, een keepersterm, was geweldig. Dan heb ik het over de houding die Emiliano Martínez gebruikte om Frankrijk van de wereldtitel te houden in de slotminuut van de verlenging van de WK-finale. Dat was het kenmerk van Bart.”