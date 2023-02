Bjorn Meijer kan rekenen op belangstelling van verschillende Europese topclubs

Vrijdag, 24 februari 2023 om 09:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:58

Bjorn Meijer wordt gevolgd door veel Europese topclubs, zo meldt Fabrizio Romano. De linksback van Club Brugge kan volgens de transfermarktexpert rekenen op interesse van clubs uit Engeland, Duitsland en Spanje. Namen worden er door Romano echter niet genoemd.

Club Brugge begon matig aan het seizoen onder Carl Hoefkens. Ook zijn opvolger Scott Parker heeft Blauw-Zwart nog niet op de rit kunnen krijgen. De Engelse oefenmeester speelde zes keer gelijk en won pas één competitieduel met Club. Meijer is een van de weinige spelers die zich dit seizoen in Brugge aan de malaise weet te onttrekken. De negentienjarige linksback noteerde in 23 competitieduels 1 goal en 4 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Parker is sinds zijn aanstelling in december nog steeds zoekende naar zijn beste formatie, maar Meijer kan zowel onder hem als eerder onder Hoefkens rekenen op een basisplaats. Met zijn spel heeft de jeugdinternational van Oranje volgens Romano de aandacht getrokken van verschillende Europese topclubs. Meijer, die bij Club nog beschikt over een contract tot medio 2026, kan zich komende zomer hierdoor mogelijk opmaken voor een fraaie transfer.

De verdediger maakte afgelopen zomer van FC Groningen voor zes miljoen euro de overstap naar Brugge. Zijn voormalig trainer Danny Buijs liet zich in september vorig jaar nog lovend over Meijer uit. "Het is voor een trainer een verademing om met een speler als hij te werken", zei zijn ex-coach tegenover Voetbal International. "Als je hem ergens op wijst is het nooit 'ja maar', maar denkt hij altijd: hoe kan ik beter worden van deze kritiek? Daarom zeg ik ook dat Bjorn het vooral zelf gedaan heeft, want zijn instelling is de motor achter de bizarre ontwikkeling hij doormaakt. Hij is als een spons die water opzuigt."

De 'sponswerking' leverde Meijer ook al zijn debuut in Jong Oranje op. Zijn stormachtige ontwikkeling heeft echter niet alleen met het mentale aspect te maken volgens Buijs. "Bjorn is een linksbenige verdediger die goed kan voetballen, fysiek in orde is en een geweldig loopvermogen bezit. Zijn profiel is fantastisch. Als hij zich bij Club Brugge op deze weg doorontwikkelt ben ik heel benieuwd hoe ver hij het gaat schoppen", luidde het eindoordeel.