Perez en El Ahmadi voorzien grote transfersom: ‘Hij is de beste van Ajax’

Zondag, 19 februari 2023 om 23:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:31

Karim El Ahmadi en Kenneth Perez vinden Mohammed Kudus op dit moment de beste speler van Ajax. In het programma Dit was het Weekend van ESPN spreekt het duo lovende woorden over de Ghanees, die in het gewonnen Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam (4-0) toonde een uitstekende vrije trap te kunnen nemen. Het analistenduo speculeert over de toekomst van de aanvallende middenvelder, al wordt een concrete vervolgstap niet genoemd.

Kudus zette zondagmiddag de 4-0 op het scorebord door de bal uit een vrije trap op fraaie wijze in de hoek te krullen. In de wedstrijd tegen Sparta maakte hij een zeer goede indruk op El Ahmadi. “Kudus vind ik wel echt een mooie speler die straks voor heel veel geld weggaat bij Ajax. De vrijheid die hij nu heeft om van rechts naar binnen te gaan is goed voor hem en hij kan ook nog eens vrije trappen nemen. Ik vind hem echt de beste speler van Ajax”, aldus de analyticus, die bijval krijgt van Perez.

Een prachtig gebaar Mohammed Kudus na het scoren van een geweldige vrije trap ???? pic.twitter.com/I0l821KRy5 — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2023

“Hij moet naar een club gaan die hem een vrije rol wil geven”, benadrukt Perez. “Hij wil het liefst in de as spelen, maar dat willen we allemaal. Daar ben je dé man. Maar sommige spelers zijn te onbetrouwbaar om daar te spelen. Ik denk dat hij te onbetrouwbaar is, ondanks dat hij zó vaardig en individueel de beste is bij Ajax. Die rol die hij nu heeft is goed, maar dan moet hij wel met een middenvelder, zoals Berghuis nu, naast hem spelen waarmee hij een beetje kan wisselen.”

“Wat ze vaak denken als je aan de buitenkant gezet wordt is dat je dan totaal niet belangrijk bent”, vervolgt Perez. “Maar juist vanuit die positie kom je ook vaak in de spits of op de nummer 10-positie. Je bent ook niet makkelijk op te pakken voor verdedigers dan. Alles hangt overigens wel van de samenwerkingen af: kan je goed met de rechtsback en de rechtshalf samenspelen? Met Berghuis heeft hij in ieder geval iemand die het ook niet erg vindt om naar de buitenkant te gaan.”