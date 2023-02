John Heitinga is zeer lovend over twee Ajacieden die ‘leiden’ en ‘vermaken’

Zondag, 19 februari 2023 om 21:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:03

John Heitinga is erg te spreken over de optredens van Dusan Tadic en Mohammed Kudus. De aanvoerder van Ajax had zondag met twee goals en een uitstekende assist een belangrijk aandeel in de 4-0 zege van de Amsterdammers op Sparta Rotterdam, terwijl Kudus uit een vrije trap de eindstand op het scorebord zette. De trainer van Ajax bestempelt de Serviër na afloop van de overwinning als ‘absolute leider’ die de ploeg meeneemt.

“We hebben eerder in de Champions League al gezien dat hij fantastisch in de spits kan spelen”, vertelt Heitinga in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior van ESPN. “Hij is op dit moment heel erg belangrijk. We willen op een bepaalde manier drukzetten onder een bepaalde intensiteit. Met zijn gogme en slimheid en de manier waarop wij willen spelen, is hij een targetman en een absolute leider die de ploeg meeneemt.”

Kudus schoot in de 84ste minuut een vrije trap op fraaie wijze binnen. De Ghanees kan mede daardoor eveneens rekenen op lovende kritiek van zijn trainer. “Als hij in zijn kracht komt, kan hij het publiek vermaken. Ik denk dat het een vermakelijke wedstrijd was”, aldus Heitinga, die op de persconferentie uitlegt dat Kudus de vrije trap mocht nemen als eerbetoon aan zijn overleden landgenoot Christian Atsu.

“Normaal gesproken is Dusan de man die de vrije trappen neemt”, zo tekent onder meer Voetbal International op uit de mond van Heitinga. “Het is mooi dat Dusan het Mohammed gunde. Dan zie je de betrokkenheid en de saamhorigheid. Dat hij de bal er dan zo inschiet... We zijn heel blij voor hem”, besluit de keuzeheer, die van tevoren wist dat Kudus het plan had om een vrije trap te nemen. Na zijn doelpunt toonde de aanvallende middenvelder een shirt met de tekst 'R.I.P. Atsu'.