Tadic weigert speciaal videoverzoek van Ajax vanwege Servisch bijgeloof

Zondag, 19 februari 2023 om 20:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:46

Dusan Tadic maakte zondagmiddag zijn honderdste doelpunt in het shirt van Ajax. In de Johan Cruijff ArenA wonnen de Amsterdammers mede dankzij een dubbelslag en een fraaie assist van de Serviër met 4-0 van Sparta Rotterdam. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd vertelt de aanvaller over een onderonsje met de fans én laat hij weten dat hij in aanloop naar het duel met Sparta weigerde om een video op te nemen ter ere van zijn aanstaande honderdste treffer.

Zondag werd Tadic verkozen tot KPN Man of the Match vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de Amsterdamse zege. In de zesde speelminuut was het al raak voor de aanvaller, die de score opende op aangeven van Davy Klaassen. Twintig minuten later verzorgde hij met een bekeken lobje de assist op Kenneth Taylor, die van binnen het zestienmetergebied de 2-0 aantekende. Na ruim een uur spelen zette Tadic de 3-0 tussenstand op het scorebord vanaf de penaltystip.

Kenneth Taylor x Dušan Tadic ?? #AJASPA — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2023

Afgelopen week legde Ajax het verzoek neer om een speciale video te maken ter ere van het aanstaande honderdste doelpunt, maar Tadic weigerde daaraan mee te werken, zo onthult hij lachend op de persconferentie. “Ik wist dat ik op 99 goals stond. Ajax wilde iets met me opnemen voor mijn honderdste goal, maar ik zei meteen: ‘Nee dat kan echt niet, want ik heb er nog geen 100! Dat brengt ongeluk in Servië. Als ik hem heb gemaakt, doen we iets.’”

Voor de camera van ESPN laat Tadic, die in de afgelopen weken vaak het mikpunt was van kritiek, weten uiteraard erg verheugd te zijn met zijn goals en de hervonden vorm. “Ik ben captain van Ajax en één van de meest ervaren spelers. Wanneer we slecht spelen, ben ik de eerste die naar voren wordt geschoven. De eerste zie ze moeten raken, ben ik. Natuurlijk hoor je dergelijke dingen niet graag, maar zo gaat dat. Dit is voetbal en dit is Ajax.” Na de wedstrijd vierde Tadic een bescheiden feestje met de thuissupporters. “Als je supporters je daarheen roepen en je zo toezingen, dan komen er natuurlijk emoties”, besluit Tadic.