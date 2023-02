Heitinga voert één wijziging door en slachtoffert Calvin Bassey

Zondag, 19 februari 2023 om 15:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:35

De opstelling van Ajax voor het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam is bekend. Interim-trainer John Heitinga voert één wijziging door ten opzichte van het Europa League-duel met 1. FC Union Berlin (0-0) van afgelopen donderdag. Davy Klaassen keert terug in de basis, dit gaat ten koste van Calvin Bassey die weer op de reservebank plaats moet nemen. Edson Álvarez zakt een linie en neemt achterin plaats naast Jurriën Timber.

Gerónimo Rulli staat in de Johan Cruijff ArenA onder de lat. Devyne Rensch bestrijkt de rechterkant van de verdediging, terwijl Owen Wijndal als linksback fungeert. In het centrum herenigt Heitinga het duo Timber en Álvarez. Bassey wordt naar de bank verwezen. De Mexicaan zakt dus een linie, na afgelopen donderdag als controlerende middenvelder te hebben gespeeld.

Klaassen keert dus terug in de basis. Op het middenrif staan verder de namen van Kenneth Taylor en Steven Berghuis. Voorin kiest Heitinga voor dezelfde drie als afgelopen donderdag tegen Union Berlin. Dusan Tadic is de spits van dienst. Steven Bergwijn speelt vanaf links, Mohammed Kudus komt van rechts. Het duel in de Johan Cruijff ArenA vangt om 16.45 uur aan en is te zien op ESPN 2.

Ajax gaat op zoek naar zijn vierde Eredivisie-zege op rij. Een goede reeks, al lieten de Amsterdammers donderdag in de Europa League nauwelijks iets zien. Ajax slaagde er tegen Union Berlin niet in om een schot op doel te lossen. Bassey was tegen de Duitsers een van de lichtpuntjes. De Nigeriaans international stond zijn mannetje in verdedigend opzicht en was er mede voor verantwoordelijk dat Ajax zijn doel schoon hield. Tegen Sparta moet Heitinga het stellen zonder Jorge Sánchez en de al langer geblesseerde Ahmetcan Kaplan. Bergwijn maakte eerder dit seizoen op Het Kasteel de enige treffer van de wedstrijd. Bij een overwinning is Ajax de nieuwe nummer twee van de Eredivisie. De achterstand op koploper Feyenoord zou dan drie punten bedragen. De Rotterdammers wonnen zaterdag met 2-1 van AZ.

Sparta staat zesde en heeft slechts zes punten minder dan Ajax. De Spangenaren hebben dit seizoen slechts achttien tegentreffers hoeven slikken. Daarmee doen de Rotterdammers het beter dan de traditionele top drie en AZ. Sleutelfiguur in dat succes is Nick Olij. De doelman zag zijn prestaties beloond worden met de prijs voor Speler van de Maand januari in de Eredivisie. Nooit eerder wist een speler van Sparta dat te presteren. Bovendien was Olij slechts de tweede keeper ooit die de prijs in ontvangst mocht nemen. Sparta is de laatste tien Eredivisie-duels ongeslagen. Bovendien verloor het slechts tweemaal een uitwedstrijd dit seizoen: bij FC Utrecht en Feyenoord. Daarentegen wist Sparta sinds de eeuwwisseling slechts één punt te halen in Amsterdam. Bart Vriends is zondag vanwege een blessure niet van de partij.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Álvarez, Wijndal; Berghuis, Klaassen, Taylor; Kudus, Tadic, Bergwijn.

Opstelling Sparta: n.n.b.