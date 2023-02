Kieft keek hoofdschuddend naar Ajax - Union: ‘Hij speelt als het eeuwige talent’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 07:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:42

Wim Kieft is geschrokken van het niveau dat Ajax donderdag op de mat legde tegen Union Berlin. De Amsterdammers lieten zich niet van hun beste kant zien in de Johan Cruijff ArenA en mochten zich in de handen wrijven met een 0-0 gelijkspel. Hoewel Kieft voor geen enkele Ajacied écht positieve woorden over heeft, richt hij in zijn column voor De Telegraaf vooral zijn toorn op Steven Bergwijn. "Hij voetbalt als het eeuwige talent."

Bergwijn keerde donderdag terug in de basis, nadat hij het competitieduel met RKC Waalwijk (3-1 winst) aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een bovenbeenblessure. Zijn rentree bracht Ajax niet veel, zag Kieft. "Het is alsof je naar de Bergwijn van vier, vijf jaar geleden bij PSV zit te kijken. Toen hij één of twee goede wedstrijden afwisselde met vijf slechte. Inmiddels is Bergwijn 25 jaar, heeft er een avontuur in de Premier League opzitten en dan mag je van hem meer verwachten dan wat hij tot dusver bij Ajax heeft laten zien. Zelfs meer eisen, want hij is toch een speler die voor meer dan 31 miljoen euro is overgenomen van Tottenham Hotspur."

"Hij voetbalt als het eeuwige talent", klinkt het harde oordeel. Dat talent heeft Bergwijn overigens wel, denkt Kieft. "Tijdens de WK-kwalificatiereeks met Oranje leek hij onder Louis van Gaal grote stappen te maken. Weliswaar waren de tegenstanders Noorwegen, Montenegro en Turkije niet van topniveau, maar de flair waarmee hij speelde was geweldig om te zien. Hij heeft het in zich, maar je ziet er bij Ajax helemaal niets van terug. Het ontbreekt hem aan de wil en de drive om alles te geven en zo het beste uit zichzelf te halen. Bergwijn moet bij zichzelf te rade gaan. En dat gemekker dat hij liever linksbuiten speelt dan rechtsbuiten weten we nu wel", aldus de oud-spits.

Bergwijn begon dit seizoen nog flitsend bij Ajax, maar viel daarna zwaar terug. Na acht goals in zijn eerste zeven duels maakte hij er in de 21 daarna nog slechts drie. Ook op het WK grossierde Bergwijn in ongeluk. De aanvaller mocht alleen in het openingsduel tegen Senegal langer dan 45 minuten blijven staan en wist geen enkel doelpunt te noteren. John Heitinga lijkt bij Ajax vooralsnog echter, net als voorganger Alfred Schreuder, het vertrouwen te houden in Bergwijn.