Vitesse dreigt uit Eredivisie gezet te worden: rechter beslist nog deze maand

Woensdag, 15 februari 2023 om 18:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:56

Vitesse is er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over een nieuw huurcontract met GelreDome, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Arnhemmers hoopten tot een akkoord te komen met exploitatiemaatschappij GelreDome en stadioneigenaar Nedstede over de huurprijs, maar zijn daar niet in geslaagd. De rechter moet nu uitspraak doen in het kort geding dat Vitesse had aangespannen om zich te blijven verzekeren van Eredivisie-voetbal.

Naar verwachting volgt de uitspraak van de rechter eind februari. Op 1 maart moet Vitesse kunnen aantonen bij de KNVB dat het volgend seizoen over een stadion beschikt, anders wordt de clublicentie afgenomen. "Wij zijn sinds vrijdag 10 februari intensief in overleg met de stadioneigenaar en de exploitatiemaatschappij, met als inzet het vinden van een gepaste langetermijnoplossing voor alle partijen, waarmee Vitesse de komende jaren haar thuiswedstrijden in stadion GelreDome kan blijven spelen", laat Vitesse woensdagavond in een statement weten.

De Arnhemmers leven al jaren in onmin met de verhuurder van stadion GelreDome. "Helaas is er tot op heden (nog) geen definitief akkoord gekomen en restte er voor nu – gezien de afgelopen vrijdag door de rechtbank opgelegde deadline van deze woensdag – geen andere keuze dan de rechtbank te verzoeken om vonnis te wijzen in het door Vitesse aangespannen kort geding."

Op 19 januari maakte Vitesse bekend dat het een kort geding had aangespannen over het 'eeuwige speelrecht' van de Gelderlanders, waarbij voortzetting van het spelen in GelreDome de inzet is. Tijdens een kort geding in de rechtbank in Arnhem afgelopen vrijdag leek een akkoord tussen Vitesse en GelreDome om tot 2030 in het GelreDome te spelen nog dichtbij. "Het is één van de punten, maar we zijn er nog niet", liet algemeen directeur Pascal van Wijk vorige week weten tegenover Omroep Gelderland. Tot een overeenkomst kwam het echter niet.

Onder de huidige omstandigheden moet Vitesse het stadion per 1 oktober verlaten. Voor 1 maart moeten de Arnhemmers bij de KNVB kunnen aantonen dat ze over het hele seizoen 2023/24 een stadion hebben om in te spelen. Is dit niet het geval, wordt de clublicentie ontnomen. Vitesse sprak in een statement op 19 januari van 'onredelijke huurvoorwaarden' die ten grondslag liggen aan de opzegging van het huurcontract. Zo betaalt de club ruim 2,15 miljoen euro per seizoen om in GelreDome te kunnen spelen. "Terwijl de huurovereenkomst Vitesse zeer beperkte exploitatiemogelijkheden biedt", schreef de club toen onder meer.

Ferro maakt per direct de overstap naar Hajduk Split

Vitesse neemt tegelijkertijd afscheid van Ferro, zo wordt gemeld in een persbericht. De 25-jarige verdediger wordt sinds de zomer gehuurd van Benfica, maar kon in Arnhem totaal geen potten breken. De huurovereenkomst met Benfica wordt afgebroken. Ferro wordt per direct verkocht aan Hajduk Split, dat profiteert van de nog open Kroatische transfermarkt. Ferro speelde al eerder een half jaar op huurbasis bij Hajduk, de huidige Kroatische nummer twee.