‘Wat Ziyech die periode voor mij heeft gedaan, zal ik mijn leven nooit vergeten’

Woensdag, 15 februari 2023 om 07:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:17

Zakaria Labyad heeft in een interview in De Telegraaf zijn dankwoord uitgesproken richting Hakim Ziyech. Laatstgenoemde nam zijn voormalig ploeggenoot van Ajax drie weken in huis in Londen, waar hij kon revalideren van een zware knieblessure. Samen met twee vrienden ontfermde Ziyech zich over Labyad. "Als hij een wedstrijd had, zorgde hij altijd dat er iemand bij me was die een ijsmachine klaarzette, eten voor me maakte, iets te drinken voor me pakte. Het was geweldig."

Labyad kwam in Londen terecht doordat hij zich door een gerenommeerde chirurg liet behandelen aan zijn knieblessure. In de eerste weken na die operatie stelde Ziyech zijn woning beschikbaar om zijn oud-ploeggenoot bij te staan. "In die beginperiode moet je veel terug naar het ziekenhuis voor de controles van de wond en de strekking", vertelt Labyad. "Wat hij en twee andere vrienden voor mij hebben gedaan in die periode, zal ik mijn leven lang nooit vergeten."

Labyad en Ziyech raakten bevriend met elkaar tijdens hun gezamenlijke tijd bij Ajax. Eerstgenoemde, die op de weg terug is van zijn slepende knieblessure en inmiddels is opgedoken bij FC Utrecht, kijkt met veel genoegen terug op die tijd. "Mijn leukste periode was met Ziyech, Mazraoui, en Promes", gaat Labyad verder. "Toen ging ik met zoveel plezier naar de club. Die vriendschap is er nog steeds nu iedereen ergens anders zit. Ik heb absoluut geen wraakgevoelens tegen Ajax. Ik heb er ook gewoon een heel mooie tijd gehad."

Anderhalve week geleden haalde Labyad nog snoeihard uit naar Ajax, toen hij een arbitragezaak verloor en zelf moest opdraaien voor tienduizenden euro's schade vanwege zijn blessure. "Nette, warme clubs stellen spelers in dit soort gevallen in de gelegenheid om nog een jaar te blijven en op kosten van de club te kunnen revalideren, maar dit Ajax gaat daar anders mee om", zei Labyad. "Ze vonden dat ik het na mijn contract zelf maar moest uitzoeken. Het betalen van de operatie- en revalidatiekosten, die mijn verzekering niet vergoedt, is volgens mij het minste wat je van een werkgever mag verwachten. Maar voor voetbalclubs geldt dat kennelijk niet."

Als alles meezit hoopt Labyad dit seizoen nog minuten te gaan maken bij FC Utrecht, waar hij in de laatste fase van zijn herstel zit. "Ik heb daar eerder anderhalf gespeeld en daar zo’n goed gevoel aan overgehouden. Dat is ook de reden dat ik Jordy Zuidam heb gebeld met de vraag of ik daar kon trainen. FC Utrecht is zeker een optie, maar ook het buitenland trekt. De privé-situatie zou het niet in de weg staan. Mijn vrouw zou het juist wel graag willen. Mijn dochter is nu tweeënhalf, dus ze hoeft nog niet naar school. En als we langer in het buitenland zitten, dan heb je ook altijd internationale scholen."