Druk op Potter neemt toe na weer een teleurstellend gelijkspel van Chelsea

Zaterdag, 11 februari 2023 om 15:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:51

Chelsea heeft zaterdagmiddag voor de derde keer op rij gelijkgespeeld in de Premier League. The Blues moesten tijdens de Londense derby tegen West Ham United genoegen nemen met een remise, nadat Emerson Palmieri de openingstreffer van João Félix ongedaan had gemaakt: 1-1. Met het gelijkspel schiet Chelsea weinig op. De ploeg van manager Graham Potter blijft steken op een teleurstellende negende plaats.

Madueke maakte op bezoek bij West Ham zijn basisdebuut. De vleugelaanvaller kreeg net als de andere miljoenenaankopen Mykhailo Mudryk en Enzo Fernández het vertrouwen van Potter. Door de basisplaats van Madueke moest Hakim Ziyech genoegen nemen met een plek op de bank. Felix ontbrak de afgelopen duels vanwege een schorsing en keerde tegen West Ham direct terug in de basis.

Daar is de eerste van João Félix! ???? Let ook op de assist van Enzo Fernandez ?? ?: https://t.co/firCj8FReh#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/pce3ZVPTXl — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 11, 2023

Felix dacht de score al vroeg in het duel te openen nadat hij doelman Lukasz Fabianski in twee instanties wist te verschalken na een steekpass van Reece James. De Portugees stond echter buitenspel, waardoor er een streep door zijn treffer ging. Dat gold ook voor Mudryk, die luttele minuten later op de rand van buitenspel stond na een steekpass van Kai Havertz, waarna hij Fabianski omspeelde om binnen te schuiven. Chelsea had het overwicht in de openingsfase en wist dit uiteindelijk uit te drukken in de score via Felix. De aanvaller maakte zijn eerste doelpunt in dienst van Chelsea na een fraaie assist van Fernandez: 1-0.

West Ham kroop gedurende de eerste helft iets meer uit zijn schulp. Michail Antonio was dicht bij de gelijkmaker, nadat hij met een inzet achter zijn standbeen Kepa Arrizabalaga tot een reflex dwong. De stand werd met een klein half uur op de klok alsnog in evenwicht gebracht door de thuisploeg. Jarrod Bowen kopte een voorzet handig door, waarna Emerson Palmieri zijn oude ploeg pijn deed door bij de tweede paal binnen te koppen: 1-1.

Waar Chelsea voor rust tot vier schoten op goal kwam, oogde de ploeg na rust in aanvallend opzicht tandeloos. Potter besloot onder meer Mason Mount en Ziyech, die zijn honderdste officiële wedstrijd voor Chelsea speelde, in te brengen. De wissels sorteerden echter niet het gewenste effect. De bezoekers kwamen in de slotfase nog goed weg toen een treffer van Soucek werd afgekeurd. De Tsjech werkte uit de rebound binnen na een kopbal van Declan Rice. Het doelpunt ging niet door, daar de aanvoerder van West Ham centimeters buitenspel stond.