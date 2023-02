Van der Meijde tipt Koeman naam voor Oranje: ‘Hij is goed bezig die jongen’

Dinsdag, 7 februari 2023 om 21:00 • Wessel Antes • Laatste update: 21:02

Ronald Koeman vindt dat Tijjani Reijnders goed bezig is bij AZ, zo laat de bondscoach van het Nederlands elftal weten te gast Bij Andy in de Auto. Verder benadrukt de 59-jarige keuzeheer nogmaals dat hij terug wil gaan naar het systeem waarmee hij in zijn eerste termijn bij Oranje succesvol was. Koeman praat daarnaast over zijn dagelijkse bezigheden tijdens zijn functie in Zeist.

Direct wanneer Koeman gaat zitten komt Van der Meijde met de naam van Reijnders op de proppen. “Ik had gister Tijjani Reijnders in de auto en hij zei: ‘Kun je even een goed woordje voor me doen?’ Nou bij deze!” Koeman gaat kort in op de naam van de AZ’er. “Nou, hij doet het goed toch die jongen!” De 24-jarige middenvelder beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak in Alkmaar en was in 33 officiële wedstrijden al goed voor zes doelpunten en acht assists.

Terug naar 4-3-3

Desgevraagd benadrukt Koeman opnieuw terug te gaan naar zijn vertrouwde 4-3-3-formatie. “Daar gaan we wel naar terug. Ik heb ook weleens, bij Feyenoord, met een ander systeem gespeeld. Maar ik denk dat 4-3-3 heel goed kan met het Nederlands elftal. Ik was twee jaar bondscoach en hoe het ging toen, hoe we speelden, dat waren geweldige wedstrijden. Tegen Duitsland, tegen Frankrijk. Ik denk nog steeds dat we terug kunnen naar dat, dus dat gaan we doen.”

Koeman is op 24 maart voor het eerst weer eindverantwoordelijk bij Oranje tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De bondscoach is reeds druk met zijn werkzaamheden voor de KNVB. “Je ziet natuurlijk heel veel voetbal op televisie. Af en toe ben ik ook aanwezig bij een wedstrijd, live is altijd leuker en beter. Dan zie je alles en op tv vaak vooral momenten. Tegenwoordig kun je gelukkig alles terugkijken. In een weekend kijk ik op zaterdagmiddag wedstrijden, zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond.” Elke dinsdag komt het team van Koeman bij elkaar om wedstrijden, spelers en momenten te bespreken.