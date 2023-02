Arne Slot wordt in verband gebracht met trainersvacature in Premier League

Dinsdag, 7 februari 2023 om 17:14 • Guy Habets

De naam van Arne Slot valt bij Leeds United. Dat stelt Martijn Krabbendam, clubwatcher van Feyenoord, tijdens de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. De Engelse club ontsloeg onlangs Jesse Marsch en houdt in de zoektocht naar een nieuwe trainer dus ook rekening met Slot.

Tijdens de podcast wordt gespeculeerd over wat er met Feyenoord gebeurt als Slot zou vertrekken. Michel van Egmond, vaste gast in de podcast, kwam met de naam van Leeds United als mogelijke nieuwe bestemming op de proppen. "Hoe kom jij nou weer aan Leeds United?", antwoordt een lachende Krabbendam. "Het zou zeker kunnen. Hij schijnt daar wel op een lijstje te staan en het is natuurlijk een mooie en grote club. Hij zou er ook zeker wel passen. Eerst hadden ze Marcelo Bielsa en daarna een of andere Amerikaan (Marsch, red.). Slot in de Premier League, wat zou er dan allemaal gebeuren?"

Of Leeds serieus werk gaat maken van een overstap van Slot, valt nog te bezien. De nummer zeventien van de Premier League stuurde na de nederlaag tegen Nottingham Forest van afgelopen weekend (1-0) Marsch weg. De Amerikaan was pas een jaar in dienst, nadat hij vorig seizoen werd aangesteld om de meubelen te redden na het ontslag van Bielsa. In Engelse media is de naam van Slot nog niet in verband gebracht met the Whites.

De coach uit Bergentheim maakt tot dusver een succesvol seizoen door met Feyenoord. De Stadionclub is na twintig speelrondes lijstaanvoerder in de Eredivisie en heeft een voorsprong van twee punten op AZ, dat tweede staat. Het gat met nummer drie Ajax bedraagt drie punten. De Rotterdammers maken ook nog altijd kans op bekerwinst en spelen woensdagavond in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker tegen NEC, terwijl Feyenoord zich ook al geplaatst heeft voor de achtste finale van de Europa League. Een poule met Lazio, Sturm Graz en FC Midtjylland werd winnend afgesloten.