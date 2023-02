Elftal van de Week: Willem II domineert; Feyenoord-huurling blinkt uit

Dinsdag, 7 februari 2023 om 16:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:11

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en maandag werd de 23ste speelronde afgewerkt. Heracles Almelo haalde flink uit tegen Jong FC Utrecht (6-1), terwijl Willem II ook met grote cijfers won van Helmond Sport (5-1).

Het doel wordt deze week verdedigd door Charlie Setford. De goalie van Jong Ajax was op sportpark De Toekomst met zeven reddingen belangrijk tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen koploper PEC. Daarmee verrichtte hij de meeste reddingen in de afgelopen speelronde. Het was bovendien zijn eerste clean sheet als keeper van Jong Ajax. Willem II is deze week hofleverancier. De Tilburgers vaardigen met Leeroy Owusu, Lucas Woudenberg, Max Svensson en Ringo Meerveld maar liefst vier spelers af.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Jason van Duiven hielp Jong PSV met twee treffers hoogstpersoonlijk aan een 1-2 zege op Almere City. Hij is de eerste speler jonger dan achttien jaar oud die in drie opeenvolgende Keuken Kampioen Divisie-duels tot scoren komt sinds Opta deze data verzamelt (2008/09). Tidjany Touré kende een droomdebuut in het shirt van FC Dordrecht. De huurling van Feyenoord is de eerste speler die bij zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie namens de Schapekoppen twee keer tot scoren kwam sinds Cecilio Lopes in januari 2009 (twee treffers tegen TOP Oss).

Elftal van de Week: Setford (Ajax); Owusu (Willem II), Kersten (PEC Zwolle), Van Eijma (TOP Oss), Woudenberg (Willem II); Svensson (Willem II), Ouaissa (Roda JC), Meerveld (Willem II); Touré (FC Dordrecht), Van Duiven (Jong PSV), Meerdink (Jong AZ).

Het toptalent van PSV dat zich bij Van Nistelrooij in de kijker wil spelen

Voetbalzone sprak vorige maand uitgebreid met de zeventienjarige Jason van Duiven. Lees artikel