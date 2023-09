Jason van Duiven schiet PSV-talenten naar knappe zege op Arsenal

Woensdag, 20 september 2023 om 16:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:45

PSV Onder 19 is woensdagmiddag op uitstekende wijze begonnen aan de groepsfase van de UEFA Youth League. De beloften van trainer Vincent Heilmann poetsten in Londen een 1-0 achterstand weg tegen de leeftijdsgenoten van Arsenal, om uiteindelijk met 1-2 te winnen. Jason van Duiven was de matchwinner en held aan de kant van PSV met een fraaie en rake vrije trap in de tweede helft. De Eindhovense talenten gaan samen met RC Lens aan kop in groep B, daar de Fransen met 1-0 te sterk waren voor Sevilla.

De beloftenploeg van PSV was in de eerste helft veelvuldig aan de bal, zonder echt gevaarlijk te worden voor het doel van Arsenal. Het waren juist the Gunners die na ruim een half uur spelen de leiding namen. Doelman Niek Schiks had geen antwoord op een knal van Ethan Nwaneri. PSV rechtte de rug en kwam nog voor het rustsignaal langszij. Vleugelaanvaller Emir Bars trof doel na een vlotte aanval van de bezoekers uit Eindhoven: 1-1.

JASON VAN DUIVEN ????(2005) TAKES THE COMEBACK LEAD WITH A FREE-KICK GOLAZO!!!#UYL ??? @JeroenKapteijns pic.twitter.com/yjSOqukJun — Football Report (@FootballReprt) September 20, 2023

Van Duiven, die al de nodige wedstrijden voor Jong PSV speelde, ontpopte zich twintig minuten voor tijd tot matchwinner. Arsenal-doelman Alexei Rojas raakte de onderweg licht van richting veranderde vrije trap van de aanvalsleider van PSV nog wel aan, maar kon de 1-2 daarmee niet voorkomen. Grote vreugde bij de spelers en stafleden van PSV, dat de zege over de streep trok op Meadow Park, net ten noorden van Londen. Tegenvaller was het uitvallen van verdediger Matteo Dams in de slotfase, met op het oog een serieuze blessure.

Opstelling PSV Onder 19: Schiks; Rovers, Van de Blaak, Dams, Tytens; Land, Kuhn, Abed; J. Simons, Van Duiven, Bars.