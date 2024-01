Debuut Van Duiven bij PSV blijft nog even uit na sluiten huurdeal in Eredivisie

Jason van Duiven maakt het seizoen af bij Almere City, zo meldt PSV maandag via de officiële kanalen. De talentvolle spits verlengt zijn contract bij PSV tot medio 2026 en wordt direct op huurbasis bij de promovendus uit Flevoland gestald. Zijn debuut volgt wellicht aanstaande zondag al, als Almere op bezoek gaat bij FC Volendam.

"Hij heeft de afgelopen jaren bewezen een zeer talentvolle spits te zijn", reageert technisch directeur Earnest Stewart maandag op de clubsite. "We zijn daarom erg blij dat het gelukt is hem langer aan ons te binden."

"Om er ondertussen voor te zorgen dat hij zich ook de komende periode blijft ontwikkelen, hebben we gekozen voor een verhuurperiode. Bij Almere City krijgt hij de kans zich in de Eredivisie te laten zien", zo legt Stewart uit.

Jason van Duiven ? ?? 2026 & on loan to @AlmereCityFC ?? Succes in Almere, Jason! ??? pic.twitter.com/fX62schZsw — PSV (@PSV) January 8, 2024

"Wij zijn al een tijd op zoek naar een spits om onze aanval te versterken en de contacten met PSV lopen al terug tot vorig seizoen", reageert technisch manager Johan Hansma namens Almere. "Wij zijn blij dat Jason enthousiast is over ons tactisch plan, de faciliteiten en begeleiding alsmede de ambitie van de club waardoor hij Almere als dé plek ziet waar hij weer een volgende stap in zijn loopbaan kan maken."

Van Duiven reageert zelf ook op zijn tijdelijke vertrek bij PSV. "Ik heb goede gesprekken gehad met Johan Hansma en Alex Pastoor, en het voetbal en de manier waarop de club wil spelen trekken mij aan. Almere City FC staat voor aanvallend voetbal en als aanvaller ligt mij dat natuurlijk. Ik wil mezelf laten zien en ik ben ervan overtuigd dat ik dit niveau aan kan."

Almere was overigens niet de enige ploeg die interesse had in de achttienjarige aanvaller. Ook RKC Waalwijk wilde Van Duiven graag huren van PSV, maar na een gesprek met de clubleiding viel de keuze op de ploeg van trainer Alex Pastoor.

Almere is dit seizoen bezig aan een indrukwekkende prestatie in de Eredivisie. De club speelt voor het eerst op het hoogste niveau en staat momenteel op een verdienstelijke veertiende plaats.

Afgelopen zomer was er ook al de nodige interesse in Van Duiven. Destijds hadden NEC en FC Utrecht belangstelling in de topspits in wording, maar een deal kwam niet van de grond.

Van Duiven speelde in totaal 48 wedstrijden voor Jong PSV. Daarin was hij goed voor 21 doelpunten en 4 assists. Hij wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht, al zat de goaltjesdief al wel enkele keren bij de eerste selectie.

