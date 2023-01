Het toptalent van PSV dat zich bij Van Nistelrooij in de kijker wil spelen

Zaterdag, 14 januari 2023 om 11:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:28

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jason van Duiven, het toptalent van PSV dat de afgelopen jaren aan de lopende band scoorde op De Herdgang en dit seizoen vlieguren maakt in het beloftenelftal.

Door Jordi Tomasowa

Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat Van Duiven over het nodige talent beschikte. De rechtspoot maakte zijn eerste stappen bij de kabouters van de Almelose voetbalvereniging La Première. “Na het eerste seizoen kwam er bijna elke wedstrijd wel een scout van FC Twente kijken”, zo laat de spits weten. “Toen ik zeven of acht jaar was, maakte ik daadwerkelijk de overstap naar de jeugdopleiding van Twente.” Van Duiven kan het moment dat hij bij de Tukkers door PSV gescout werd nog goed herinneren. “Ik deed met Twente mee aan een toernooi bij Best Vooruit. Ik werd topscorer en ook verkozen tot beste speler van het toernooi. Vanaf toen is PSV mij gaan volgen.”

Van Duiven viert zijn treffer tegen Jong AZ (1-3 winst).

Van Duiven achtte zichzelf echter nog te jong om te vertrekken bij FC Twente. “Samen met mijn ouders besloot ik destijds om de boot ongeveer een jaar af te houden. PSV regelde nog wel een oefenwedstrijd tegen Twente op het hoofdveld van De Herdgang. We wonnen en ik scoorde vier keer. Ik heb het seizoen gewoon afgemaakt bij FC Twente. In de Onder 14 maakte ik samen met mijn broertje Robin uiteindelijk alsnog de overstap naar PSV.”

Aanpassingsproblemen ondervond Van Duiven in Eindhoven niet. “PSV had een appartement geregeld voor mij en mijn broertje en mijn oma kwam ook mee vanuit Almelo. Of ik uit een echte voetbalfamilie kom? Dat kun je wel zeggen. Mijn moeder is familie van Hendrie Krüzen, die onder meer voor Go Ahead Eagles heeft gespeeld en assistent-trainer is geweest van Peter Bosz bij Ajax en Olympique Lyon. Mijn vader heeft ook altijd gevoetbald, dus het zit echt in de genen”, laat Van Duiven lachend weten.

Op De Herdgang ontpopt Van Duiven zich al snel tot een doelpuntenmachine. Hij wordt topscorer van PSV Onder 15 en tekent in 2020 zijn eerste profcontract. Ook in de Onder 17 is Van Duiven de grote blikvanger en weet hij het net aan de lopende band te vinden: in zeventien duels komt hij 21 keer tot scoren, daarnaast noteert hij ook nog negen assists. “We werden dat jaar kampioen. Dat was zeker een hoogtepunt, net als de vele buitenlandse toernooien.”

Waar volgers van PSV al langer bekend zijn met het talent van Van Duiven, zette hij zichzelf in mei vorig jaar ook bij de rest van Nederland op de kaart. Op het EK Onder 17 in Israël wist Oranje mede door drie doelpunten in vijf duels van Van Duiven knap de finale te halen. “Dat was prachtig natuurlijk.” Over zijn mooiste treffer op het eindtoernooi hoeft hij niet lang na te denken. “Tegen Italië scoorde ik in de kwartfinale met het hoofd, maar mijn solo in het gewonnen groepsduel met Bulgarije (1-3) was nog wel iets mooier.”

Afgelopen zomer maakte Van Duiven de overstap van de Onder 17 naar Jong PSV.

Ook dit seizoen volgen de hoogtepunten zich in een rap tempo op. Zo maakt Van Duiven tijdens de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie, uit bij Willem II (1-1), zijn debuut in het betaald voetbal. “Dat was wel echt een doel voor mij. Afgelopen zomer kreeg ik tijdens de voorbereiding van Jong PSV de kans om mezelf te laten zien en volgens mij heb ik dat ook wel gedaan. In een oefenduel met de beloften van Club Brugge (1-2 winst) mocht ik een helft spelen en scoorde ik gelijk twee keer. De trainer (Adil Ramzi, red.) gaf aan dat ik een goede indruk op hem had gemaakt. De volgende twee oefenduels startte ik in de basis en was ik weer trefzeker.”

Dat Van Duiven tegen Willem II ook vanaf het eerste fluitsignaal mocht beginnen, noemt hij ‘enorm mooi’. Lang hoeft de spits ook niet te wachten op zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal, want een week later wordt hij matchwinner tegen FC Dordrecht door de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen. PSV besluit de talentvolle aanvaller vervolgens in september te belonen voor zijn razendsnelle ontwikkeling en breekt zijn contract open tot medio 2025. “Dat gaf mij natuurlijk een goed gevoel. Er spreekt ook veel vertrouwen uit vanuit PSV.”

Van Duiven was tijdens zijn eerste zestien competitieduels namens Jong PSV goed voor vier treffers. Drie daarvan maakte hij opvallend genoeg met het hoofd. “De stap naar de Keuken Kampioen Divisie was op het begin wel even wennen. Ik ben een spits en met mijn 1,75 meter niet heel groot. Ik zie het echter ook als een voordeel, want daardoor onderschatten verdedigers mij weleens. Ik kan namelijk hoog springen en goed timen. Tijdens de eerste seizoenshelft heb ik vooral geleerd dat je altijd rendement moet leveren en honderd procent moet geven, anders word je gewoon weggespeeld.”

Voor Van Duiven staat zijn eerste seizoen bij Jong PSV vooral in het teken van het maken van de nodige vlieguren. In de Keuken Kampioen Divisie treft hij tegenstanders die vaak meer ervaren zijn en soms zelfs twee keer zo oud. Trainer Adil Ramzi wordt geprezen voor zijn begeleiding. “De band met de trainer is heel goed. Hij houdt ook van jongens die hard werken en heeft me dit seizoen veel geholpen.”

Samen met een viertal andere talenten kreeg Van Duiven vorige maand de kans om zich op een trainingskamp van PSV in het zonnige Marbella te tonen aan trainer Ruud van Nistelrooij. “Dat was ook fantastisch om mee te maken”, zegt de jonge aanvaller met een glimlach. “Daar trainde ik met heel veel topspelers waar ik advies van kreeg. Dat kon ik ook weer meenemen naar Jong PSV. Ik werd heel goed ontvangen door de jongens. Ze namen me mee in het proces, waardoor ik me echt op mijn gemak voelde. Ruud van Nistelrooij is echt een fenomeen. Dat ik in Marbella onder hem kon trainen is mooi en natuurlijk gaf hij ook veel tips tussendoor.”

Van Duiven omschrijft zichzelf als een speler ‘die altijd honderd procent geeft in een wedstrijd’. “Ik wil altijd winnen en doelpunten maken, maar ik ben ook echt een teamspeler. Ik zie mijzelf als een snelle spits die makkelijk het net weet te vinden, ben sterk in de lucht en balvast.” Dat Van Duiven voorheen veel naar Sergio Agüero keek, mag geen verrassing heten. “Hij is net als ik een kleine spits. Ik zou nog veel van hem leren door eerdere wedstrijden te bekijken. Het is heel indrukwekkend hoe hij zich bij Manchester City wist te onderscheiden in topduels.

Het eerste elftal van PSV herbergt met onder anderen Xavi Simons, Ismael Saibari, Johan Bakayoko en Noni Madueke veel jonge offensieve talenten. Van Duiven hoopt begrijpelijkerwijs op termijn in hun voetsporen te treden. “Natuurlijk kijk ik met veel bewondering naar hen. Die jongens zijn twee, drie jaar ouder dan ik. Madueke en Bakayoko kende ik al vanuit de jeugdopleiding, dus ik heb ook veel met ze gesproken. Zij zeggen mij dat ik gewoon zo moet doorgaan. Ik wil graag zoveel mogelijk minuten maken in Jong PSV, veel scoren en belangrijk zijn voor het team. Elke training bij het eerste elftal is dan mooi meegenomen.”

Paspoort

Naam: Jason van Duiven

Club: Jong PSV

Leeftijd: 17

Positie: spits

Lengte: 175 cm

Aantal wedstrijden: 16

Sterke punten: afwerken, snelheid, eerste balaanname