Sneijder staat paf bij claim Van der Meijde over Alfred Schreuders beleid

Dinsdag, 7 februari 2023 om 08:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:20

Andy van der Meijde heeft maandag een opmerkelijke bewering gedaan bij Veronica Offside. Volgens de oud-middenvelder trad Alfred Schreuder niet op toen zijn spelers op wedstrijddagen van Ajax te laat kwamen. Tafelgenoot Wesley Sneijder kan zich het eenvoudigweg niet voorstellen en beticht Van der Meijde van leugens. "Ik ga toch niet lopen liegen?", reageert laatstgenoemde verontwaardigd.

Het beleid van Schreuder komt ter sprake wanneer Sneijder het interview van Davy Klaassen na SC Cambuur - Ajax (0-5) aanhaalt. Daarin stelde de middenvelder dat de lach weer terug is bij de Amsterdammers. "Ik vind die interviews opmerkelijk", begint Sneijder. "Zo van: 'Nu is alles anders, nu hebben we het plezier terug'. En die regels!" Sneijder maakt een sprongetje naar een uitspraak van John Heitinga, die voor het duel tegen Cambuur aangaf spelers te zullen straffen als ze te laat komen op wedstrijddagen. "Denk je echt dat Alfred Schreuder geen regels had? Natuurlijk had hij regels!", denkt Sneijder te weten.

Van der Meijde claimt echter meer info te hebben. "De spelers kwamen gewoon te laat, hè. Daar begint het al bij. Nu heeft John Heitinga gezegd dat als je niet op tijd bent je niet bij de selectie zit, en dat het niet uitmaakt wie je bent. Dat is duidelijk", stelt hij. Sneijder reageert: "En dat was bij Schreuder niet zo?" "Nee, daar kwamen spelers gewoon te laat en gebeurde er niks", beweert Van der Meijde.

Zowel Sneijder als Jan Boskamp, die ook aan tafel zit, zijn vol ongeloof. "Ik ga toch niet lopen liegen?!", zegt Van der Meijde verontwaardigd. "Ik geloof niet dat als er een speler te laat komt bij Schreuder, dat hij niet optreedt", antwoordt Sneijder. Presentator Wilfred Genee geeft Van der Meijde rugdekking. "Hij heeft het wel uit de eerste hand, hè. Ik heb het ook gehoord: hij gaf die jongens wel heel veel vrijheid." "Ja, oké", werpt Sneijder tegen, "maar er is een verschil tussen veel vrijheid en die jongens niet bestraffen als ze te laat komen."

De regels van Heitinga

Naast het beleid rondom laatkomers voerde Heitinga ook enkele regels over telefoongebruik en een zogeheten readiness-formulier in. Telefoons mogen nog gewoon gebruikt worden, behalve in bepaalde ruimtes. Het readiness-formulier betreft het invullen van een document op wedstrijddagen waarin spelers aangeven hoe ze zich op dat moment voelen.