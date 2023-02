Dortmund slaat opnieuw grote slag en legt Nederlands toptalent langdurig vast

Zaterdag, 4 februari 2023 om 13:46 • Wessel Antes

Julian Rijkhoff heeft zijn handtekening gezet onder een langdurig contract bij Borussia Dortmund, zo laat de Duitse topclub via de officiële kanalen weten. De achttienjarige spits uit Purmerend is na Youssoufa Moukoko de tweede talentvolle aanvalsleider in korte tijd die zijn handtekening zet onder een meerjarig contract. Tot wanneer Rijkhoff precies bij BVB blijft spelen is niet bekend, maar zijn toekomst ligt in ieder geval voor meerdere seizoenen in Dortmund.

Die Borussen namen Rijkhoff in januari 2021 voor een opleidingsvergoeding (circa 130.000 euro) over van Ajax, dat erg baalde van zijn vertrek. Sindsdien toont de rechtsbenige spits ook in Duitsland aan een ware goaltjesdief te zijn. In 54 officiële wedstrijden voor Dortmund Onder 19 was Rijkhoff goed voor 42 doelpunten en negen assists. Hij maakte tevens al zijn officieuze debuut in de hoofdmacht van de geelzwarten.

Dortmund-icoon Lars Ricken, hoofd jeugdopleiding van de club, is blij met de handtekening van Rijkhoff, zo laat hij weten via de clubwebsite. “Julian heeft zich zeer positief ontwikkeld in onze opleiding en is daarnaast een belangrijke speler in de Nederlandse jeugdelftallen. We zijn blij dat we een centrumspits in onze academie hebben die consequent doelpunten maakt.” Ook Rijkhoff zelf komt aan het woord. “Ik voel het vertrouwen vanuit de club en zal nu verder werken aan mijn droom om ooit voor het eerste elftal van Borussia Dortmund te spelen.”

In oktober vorig jaar sprak Voetbalzone zelf nog uitgebreid met Rijkhoff, die na zijn overstap van Ajax naar Dortmund behoorlijk wat kritiek te verduren kreeg. Zelf vindt de spits zijn keuze niet meer dan logisch. “Ik heb gewoon gekozen voor een traject waarin ik zelf geloof. Iedereen mag een mening hebben, maar het plan van Borussia Dortmund sprak mij gewoon meer aan dan het verhaal bij Ajax. Ook dit traject brengt moeilijkheden met zich mee, maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.” Rijkhoff maakte tijdens de WK-onderbreking deel uit van de selectie van Dortmund tijdens een trainingskamp naar de Aziatische landen Singapore, Vietnam en Maleisië.