Derksen: ‘Heel dom dat Ajax hem niet onmiddellijk tot directeur benoemt’

Zaterdag, 4 februari 2023 om 00:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:26

Dat John Heitinga het seizoen afmaakt bij Ajax zorgt voor vraagtekens bij Johan Derksen. Volgens hem is het tijdelijk aanstellen van de oud-verdediger en diens assistent Dwight Lodeweges 'niet Ajax-waardig'. Heitinga zat zondag op de bank tijdens de 1-4 overwinning op Excelsior en enkele dagen later werd duidelijk dat het bestuur van de Amsterdamse club hem de komende maanden het vertrouwen geeft.

”Bij Ajax staat op iedere positie nu een lichtgewicht”, oordeelt Derksen vrijdagavond hard in Vandaag Inside. ”Dat is niet Ajax-waardig, wat er staat.” Vervolgens krijgt ook de clubleiding kritiek van hem te verwerken. ”Ze gedragen zich ook niet als een beursgenoteerd bedrijf. Want bij een beursgenoteerd bedrijf kunnen aandeelhouders hun vinger opsteken.” René van der Gijp is meer verbaasd over het feit dat Keje Molenaar voorlopig buiten de deur wordt gehouden door de rvc van FC Volendam, ook al gaat voorzitter Jan Smit binnenkort het gesprek aan met het orgaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Keje Molenaar

”Waar slaat dat dan op bij Volendam met die Keje Molenaar?”, vraagt de analist zich hardop af. ”Waar slaat dat op? Dat zijn Volendammers onder elkaar.” Derksen denkt te weten wie de kwade genius is bij de laagvlieger. ”Een zekere Kras junior (lid van de rvc, red.) schijnt dat allemaal tegen te houden. Dat heb je met die onderlinge verhoudingen, want het is allemaal familie van elkaar en hier en daar ook een tikje inteelt. Dan heb je dat soort problemen, terwijl je je handen moet dichtknijpen met Keje Molenaar. Dat is een hele verstandige jongen, 64 jaar en zijn werkzame leven een beetje gehad. Die heeft heel veel voetbalervaring, maar ze vinden het nu weer een probleem dat hij op een lijn zit met die trainer (Wim Jonk, red.).”

”Maar de trainer van Volendam, vind ik, heeft een van de beste voetbalvisies van dit land. Dat was de enige die bij Ajax zijn poot stijf hield”, verwijst Derksen naar het vertrek van Jonk als hoofdopleidingen bij Ajax in 2015 na onenigheid met de directie en Johan Cruijff. ”Toen wilden ze allemaal andere dingen gaan doen en is hij principieel vertrokken. Dat vind ik dus een heel goed koppel. Sterker nog, ik vind het heel dom van Ajax dat ze Keje Molenaar niet onmiddellijk tot directeur van Ajax benoemen. Dan heb je een directeur die bij een beursgenoteerd bedrijf past.”

Voorlopig geen Ajax

Molenaar gaf zondag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN aan dat hij inderdaad wil toetreden als vice-voorzitter van Volendam. Over een technische functie bij Ajax wist hij niets. "Ik heb niet met Ajax gesproken. Ik kreeg wel via via allemaal op- en aanmerkingen en hints. Maar ik heb niet rechtstreeks contact gehad met Ajax." Hans Kraay junior wilde vervolgens van Molenaar weten of hij te horen heeft gekregen of de clubleiding in Amsterdam denkt aan de invulling van 'een belangrijke functie'. "Ja, dat hoor ik. Maar ik ben nooit rechtstreeks door Ajax benaderd", herhaalde Molenaar nog maar eens.