‘Britse politie hield Mason Greenwood tijdenlang de hand boven het hoofd’

Vrijdag, 3 februari 2023

De politie van Manchester heeft weken- of zelfs maandenlang bewust niets gedaan toen Mason Greenwood zijn borgtochtvoorwaarden schond. Dat schrijft de Evening Standard. Greenwood mocht het onderzoek naar de verdenking van verkrachting, mishandeling, bedreiging en emotioneel en psychisch misbruik van zijn ex-vriendin Harriet Robson in vrijheid afwachten, mits hij geen contact met haar zou opnemen. Dat deed hij wel, maar de politie stopte dat tijdenlang in de doofpot.

Greenwood werd eind januari vorig jaar opgepakt, nadat Robson schokkende beelden op Instagram had gedeeld van haar mishandeling. Ook deelde ze een audiofragment, waarin de 21-jarige aanvaller van Manchester United haar dreigde te verkrachten. Greenwood werd op borgtocht vrijgelaten, maar werd half oktober voor een tweede keer gearresteerd. Voorwaarde voor de borgtocht was namelijk dat de Engelsman geen contact meer op zou nemen met Robson, waar hij niet in slaagde.

De Evening Standard onthult donderdag dat de politie in Manchester hier voor zijn arrestatie al tijden van wist, maar geen actie ondernam. Hierom was Greenwood zich van geen kwaad bewust, beweerde zijn advocaat David Toal even later in de rechtbank. De rechter zag in eerste instantie niets in de uitleg van Toal en liet Greenwood de rest van het onderzoek daarom in eerste instantie in hechtenis afwachten. Twee dagen later kwam hij alsnog vrij in hoger beroep.

Eerder donderdag werd bekend dat het Britse Openbaar Ministerie alle aanklachten tegen Greenwood had laten vallen. Dat gebeurde nadat een kroongetuige in het onderzoek zijn medewerking terugriep. Manchester United kreeg al snel hoogte van het nieuws en publiceerde een statement op de clubkanalen. "Manchester United heeft kennis genomen van het besluit van de Crown Prosecution Service dat alle aanklachten tegen Mason Greenwood zijn ingetrokken. De club zal nu zijn eigen proces uitvoeren, voordat de volgende stappen bepaald worden. Tot dat proces voltooid is zullen wij ons onthouden van verder commentaar." Greenwood kwam sinds zijn eerste arrestatie vorig jaar geen minuut meer in actie voor United.