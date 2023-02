Hoge claim tegen Dani Alves: Braziliaan moet mogelijk miljoenen betalen

Donderdag, 2 februari 2023 om 11:20 • Davey de Laat • Laatste update: 11:31

Dani Alves zit nog steeds vast op verdenking van aanranding. Zijn oude club, UNAM Pumas, eist volgens Marca een bedrag van 4,5 miljoen euro wegens een clausule dat in het contract van de Braziliaan stond. Na zijn arrestatie werd Alves meteen op straat gezet door de Mexicaanse club.

In de desbetreffende clausule zou staan dat er bij bepaalde activiteiten een straf boven het hoofd van de voormalig speler van Barcelona zou hangen. “Deelname aan dopingzaken, elk schandaal dat openbaar wordt gemaakt of elke handeling die als een misdrijf wordt beschouwd volgens de wetgeving van het land waar deze plaatsvond”, schrijft de Spaanse krant.

Alves weet dat Pumas bij de FIFA gaat aankloppen wanneer het miljoenenbedrag niet betaald wordt. Braziliaanse media zou op basis van een e-mail hebben ingezien dat de club tot serieuze actie overgaat bij weigering. “Pumas behoudt zich het recht voor om alle stappen te ondernemen richting de FIFA en/of andere relevante en bevoegde organen”, zo wordt geschreven.

Zijn zaak over verkrachting loopt ook nog altijd door. El Periódico meldt dat ‘er meer dan genoeg bewijs is’ tegen de 39-jarige back. Op 31 januari was Alves te vinden in nachtclub sutton in Barcelona, waar hij een vrouw zou hebben aangerand. Zijn oud-trainer Xavi reageerde geschokt op het nieuws. “Het is moeilijk om hier wat over te zeggen. Net als iedereen ben ik verrast en in shock.”