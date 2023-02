Elftal van de Week: Roda JC en Jong Ajax leveren beide twee spelers

Dinsdag, 31 januari 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:31

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en maandag werd de 22ste speelronde afgewerkt. FC Eindhoven wist met negen man een zege over de streep te trekken tegen Heracles Almelo (1-0), waardoor het elftal van Rob Penders aansluiting vindt richting de directe promotieplekken. Doelman Nigel Bertrams verzekerde zich in dat duel niet alleen van een clean sheet, maar ook van een plekje in het Elftal van de Week.

Roda JC levert na de 1-0 zege op FC Dordrecht maar liefst twee verdedigers af: Boyd Reith en Nils Röseler. Op het middenveld is Jong Ajax hofleverancier. De zeventienjarige Silvano Vos en de negentienjarige Kian Fitz-Jim lieten een uitstekende indruk achter tijdens de 1-1 remise met Helmond Sport. Jong PSV’er Isaac Babadi is dankzij zijn late winnende doelpunt tegen Willem II (3-2) de linksbuiten van dienst.

Odysseus Velanas was vrijdagavond zeer belangrijk voor NAC Breda tijdens het thuisduel met Jong AZ (5-1 winst). De Nederlandse Griek werd de eerste speler van de Bredanaren met een hattrick in de Keuken Kampioen Divisie sinds Ralf Seuntjens op 27 augustus 2021 tegen ADO Den Haag. Danny Verbeek gaf namens FC Den Bosch twee assists tijdens het gelijkspel met MVV Maastricht (3-3). Die prestatie levert de geboren Bosschenaar een plek op in de voorhoede.

Elftal van de Week: Bertrams (FC Eindhoven); Reith (Roda JC), Van Den Eynden (Helmond Sport), Röseler (Roda JC), Akujobi (Almere City); Vos (Jong Ajax), Fitz-Jim (Jong Ajax), Velanas (NAC Breda); Verbeek (FC Den Bosch), Thy (PEC Zwolle), Babadi (Jong PSV).