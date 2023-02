Wesley Sneijder: ‘John Heitinga was op het veld meer bezig met zichzelf’

Dinsdag, 31 januari 2023 om 08:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:49

Wesley Sneijder zag vroeger bij Ajax geen geboren trainer in John Heitinga. Volgens de Nederlands recordinternational was zijn oud-ploeggenoot doorgaans meer met zichzelf bezig dan met de rest op het veld. Sneijders eerste indrukken van Heitinga zijn echter goed, zo vertelt hij bij Veronica Offside.

Heitinga werd donderdag meteen na het congé van Alfred Schreuder naar voren geschoven als tijdelijke opvolger. Toen Ajax de eerste wedstrijd onder zijn leiding met 1-4 won, barstte de discussie over een langer dienstverband los. Sneijder zegt 'wisselende verhalen' te horen over Heitinga, en deelt ook zijn eigen ervaringen met de oud-verdediger.

"Hoe ik Johnny ken van vroeger, was het niet echt een geboren trainer", vertelt Sneijder. "Dat heb je wel eens met spelers, bijvoorbeeld met Frank de Boer en Phillip Cocu. Dat soort gasten waren er continu mee bezig. Dat had hij minder. Hij was meer bezig met zichzelf. Maar ik heb ook gehoord vanuit de opleiding die hij heeft gehad als trainer dat hij echt stappen heeft gemaakt. En ik vond hem voorafgaand aan en tijdens de wedstrijd (tegen Excelsior, red.) wel heel duidelijk. Ik vind het leuk om te zien wat hij doet."

Sneijder zou Heitinga in ieder geval tot het eind van dit seizoen laten zitten. "Ongeacht wat er tegen Excelsior was gebeurd. Als je iemand interim-coach maakt en hem na twee à drie wedstrijden weer vervangt, is het gelijk klaar. Je moet iemand de tijd geven. Hij kan nu een aardige reeks neerzetten tegen zwakke tegenstanders, maar het belangrijkste is dat hij die ploeg weer lekker laat voetballen. Ik ben in ieder geval al blij dat hij Tadic van de zijkant heeft weggehaald", aldus de oud-middenvelder.

Het is vooralsnog onbekend of en hoe lang Heitinga hoofdtrainer van Ajax zal blijven. Hij gaf voorafgaand aan het duel met Excelsior aan maandag in gesprek te zullen gaan met de club. Ook een scenario waarin Heitinga een ervaren assistent naast zich krijgt is denkbaar. De namen van Ruud Brood en René Meulensteen stonden in Schreuders tijd al hoog op de lijst in Amsterdam.