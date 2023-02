Ten Hag boekt tripje naar Stad der Zonden om geduld van zijn selectie te testen

Dinsdag, 31 januari 2023 om 07:39 • Tom Rofekamp

Manchester United gaat komende zomer op trainingskamp naar Las Vegas, zo melden diverse Engelse media. Het gerucht gaat dat Erik ten Hag de zelfbeheersing van zijn spelers wil testen in de stad die bekendstaat als Sin City (de Stad der Zonden). Ook gelooft United dat er in Vegas een nog niet verkende commerciële markt valt te exploiteren.

Eind december werd al bekend dat the Red Devils komende zomer een pre-season tour door de Verenigde Staten zullen houden. Ruim een maand later is ook de plek van bestemming duidelijk. Vegas is beroemd om het gokcircuit en feesten die dag en nacht doorgaan en staat daarom bekend als 'de Stad der Zonden'. Ten Hag zou bewust voor die plek hebben gekozen om te kijken hoe goed zijn selectie zich kan beheersen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook liggen er commerciële belangen ten grondslag aan de reis. Naar verluidt gaat er in het Allegiant Stadium – de thuishaven van de Las Vegas Raiders, met 65.000 zitplaatsen – een oefenduel gespeeld worden tegen een andere Premier League-gigant. Welke dat is, blijft vooralsnog onbekend. United wordt verwacht zo'n drie weken in the States door te brengen en wedstrijden te spelen aan zowel de west- als oostkust.

De ogenschijnlijke motieven van Ten Hag rijmen met de cultuuromslag die hij teweeg heeft gebracht bij United. Zo zou de Tukker volgens The Telegraph boetes ingesteld hebben voor te laat komen tijdens teamvergaderingen, trainingen of eetgelegenheden en een telefoonverbod voor bij laatstgenoemde. Ook heeft hij zich ingespannen om lekken uit de kleedkamer te voorkomen en een cultuur van eerlijkheid en saamhorigheid te creëren. De veranderingen lijken effect te hebben gesorteerd, daar United op (bijna) alle fronten nog meestrijdt om de prijzen.