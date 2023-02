‘Schreuder was zwaar tegen de komst van Heitinga bij het eerste van Ajax’

Alfred Schreuder was tegen het doorschuiven van John Heitinga naar Ajax 1. Dat zegt Valentijn Driessen vernomen te hebben. De huidig interim-trainer van de Amsterdammers werd direct na het congé van Schreuder als tijdelijke opvolger gepresenteerd, maar was als het aan de voormalig eindverantwoordelijke lag helemaal niet bij de eerste selectie terechtgekomen. Heitinga vertelde zondag juist dat hij sowieso al bij Ajax 1 aan zou gaan sluiten.

Heitinga vertelde zondag voor het duel met Excelsior (1-4) over de hectische dagen na Schreuders ontslag. "Ik was mondeling al overeengekomen om aan te sluiten bij de staf als assistent. En dan wordt de situatie toch anders. De bedoeling was dat ik zondag al assistent van Schreuder zou zijn." Een dag later beweert Driessen meer te weten. "Ik hoorde dat Schreuder zwaar gekant was tegen de komst van Heitinga bij het eerste elftal. Dat hij dat eigenlijk niet zou accepteren", zegt de chef voetbal van De Telegraaf bij Voetbalpraat.

Driessen geeft geen verdere toelichting, maar gaat in plaats daarvan in op de 'situatie-Ruud Brood'. De voormalig hoofdtrainer van onder meer NAC Breda en ADO Den Haag zou in beeld zijn geweest als zogeheten senior assistent van Schreuder. Brood werd, zo beweert Driessen nogmaals, in de rust van het duel met FC Volendam (1-1) gebeld over dat hij niet hoefde in te springen. "Hij werd benaderd omdat hij bij PSV jarenlang met Cocu had meegelopen, ook in de Champions League. Dat was de achterliggende gedachte. En dan belt een Gerry Hamstra Ruud Brood op in de rust dat hij niet hoeft te komen, omdat Schreuder eruit wordt gegooid."

Driessens tafelgasten speculeren daarop over de ideale hoofdtrainer voor Ajax op lange termijn. De naam Peter Bosz valt al snel – en ook daarover heeft Driessen nieuws. "Bosz is vanmiddag gebeld (door De Telegraaf, red.) en hij zei dat hij nog niet benaderd is. Als je die zou willen hebben, had je hem wel benaderd. Misschien omdat hij nog nooit wat heeft gewonnen, of misschien zijn er mensen bij Ajax die een slechte ervaring met hem hebben." Bosz is volgens Sporza tevens een van de twee topkandidaten voor het bondscoachschap van België.