‘Sofyan Amrabat kan top-WK op slotdag verzilveren met absolute droomtransfer’

Dinsdag, 31 januari 2023 om 00:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:16

Sofyan Amrabat kan op de slotdag van de transferperiode een sensationele overstap maken, zo melden meerdere Spaanse bronnen, waaronder Marca. Barcelona komt in de eerste uren van dinsdag met een bod op de 26-jarige middenvelder van Fiorentina, die imponeerde met zijn prestaties op het WK. Barça zet in op een huurdeal met een onverplichte optie tot koop en is volgens de gerenommeerde sportkrant kansrijk.

Amrabat behoorde tot de revelaties van het wereldkampioenschap in Qatar, waar hij het Marokkaanse elftal naar een verrassende plek in de halve finale gidste. Daar vonden de Leeuwen van de Atlas hun Waterloo tegen Frankrijk (2-0). Na afloop van het toernooi werd de balveroverende middenvelder opgenomen in het elftal van het WK, waarin overigens ook zijn ploeggenoten Noussair Mazraoui en Romain Saïss stonden.

Voor Amrabat geldt Barcelona als een droombestemming. De voormalig speler van Feyenoord en FC Utrecht sprak in december met Marca over zijn bewondering voor Barça-trainer Xavi, een jeugdidool van hem. "Ik heb vroeger veel gekeken naar legendes als Xavi, Andrés Iniesta en ook Zinédine Zidane, intelligente spelers", zei Amrabat. "Hun bewegingen tussen de linies waren van een ander niveau. Ze wonnen alle titels waar een speler naar streeft."

Al tijdens het WK werd Amrabat gelinkt aan Barcelona en Atlético Madrid. "Het is een grote eer om met dit soort clubs geassocieerd te worden", zei de verdedigende middenvelder. "Maar op dit moment speel ik voor Fiorentina. Ik heb veel respect voor mijn club, het is een geweldig team." Een overstap naar Spanje ziet Amrabat echter wel zitten. "Het is waar dat mijn broer Nordin voor Málaga en Leganés heeft gespeeld. Ik ben daar veel geweest. Er zijn geweldige fans en er is een geweldige sfeer. Misschien speel ik daar ooit wel. Ik ben 26 jaar oud, niemand weet wat de toekomst zal brengen."

Tijdens het WK gonsde het van de geruchten over Amrabat, maar in januari was het relatief stil. Het Duitse Sky Sport meldde in december dat Amrabat zeker meer dan dertig miljoen euro moet kosten. Fiorentina telde zelf begin 2020 een kleine twintig miljoen euro neer om de balafpakker over te nemen van Hellas Verona. Amrabat maakte aan het begin van zijn carrière de stap van jeugdclub FC Utrecht naar Feyenoord, maar slaagde daar niet helemaal. Na één jaar verkaste hij naar Club Brugge, waar hij de weg omhoog weer vond. Amrabat speelde inmiddels 46 keer voor Marokko; hij scoorde daarin niet. Zijn contract bij Fiorentina loopt tot medio 2024. Voor die club speelde hij inmiddels 83 duels, waarin hij eenmaal scoorde.