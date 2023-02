Tottenham heeft na maanden eindelijk beet en maakt liefst 45 miljoen euro over

Maandag, 30 januari 2023 om 22:50 • Paul Jeursen • Laatste update: 23:01

Tottenham Hotspur heeft Pedro Porro eindelijk binnen. Dat meldt Fabrizio Romano maandagavond. Alleen de medische keuring staat een overstap nog in de weg, deze zal op dinsdag 31 januari plaatsvinden. De Spaanse rechtervleugelverdediger, uitermate geschikt in een formatie met drie centrumverdedigers, wordt overgenomen van Sporting Portugal en kost de Londenaren naar verluidt 45 miljoen euro.

De 23-jarige Porro stond al een tijdje in de belangstelling van Tottenham. Nu zal hij dan toch spoedig worden gepresenteerd, zo meldt Romano. In de aanloop naar zijn transfer meldde A Bola dat Porro maandag weigerde te trainen bij Sporting Portugal om de overstap naar Londen te forceren. Naar verluidt had de verdediger zijn coach Rúben Amorim gevraagd om er bij het bestuur op aan te dringen tot een akkoord te komen met Spurs.

Tottenham have re-scheduled medical tests for Pedro Porro: it was planned on Monday but will actually happen… on Tuesday, #DeadlineDay. ???? It’s all done and sealed between Spurs and Sporting — as revealed, Porro will become #THFC player for €45m. Here we go confirmed. pic.twitter.com/C5BvVFF0e2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023

Een transfer naar Tottenham betekent voor Porro een terugkeer naar Engeland. In het seizoen 2019/20 werd hij door Manchester City overgenomen van Girona. Hij speelde echter geen minuut voor the Citizens en werd verhuurd aan Real Valladolid en Sporting. In de zomer van 2022 namen de Portugezen hem definitief over van City. In Portugal maakte de rechtervleugelverdediger furore en kwam hij tot 98 duels. Daarin maakte hij twaalf doelpunten gaf hij maar liefst twintig assists.

Porro gaat naar Londen en Bryan Gil vertrekt juist bij the Spurs. De Londenaren verhuren hem tot het einde van het seizoen aan Sevilla. De 21-jarige aanvaller werd in de zomer van 2021 overgenomen van Valencia, maar kon bij the Spurs geen potten breken. In 31 optredens kwam hij niet tot scoren. Wel gaf hij twee assists.