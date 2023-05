Harry Kane kroont zich tot matchwinner en schrijft Premier League-geschiedenis

Zaterdag, 6 mei 2023 om 17:55 • Laatste update: 18:19

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een belangrijke zege geboekt in de strijd om Europees voetbal. Harry Kane bezorgde zijn ploeg op slag van rust de volle buit: 1-0. De spits schreef met zijn treffer geschiedenis. Kane is de eerste speler met minimaal honderd goals op zowel eigen veld als buitenshuis. Aston Villa verloor tegelijkertijd van Wolverhampton Wanderers (1-0), terwijl Chelsea een late zege boekte op Bournemouth (1-3).

Tottenham Hotspur - Crystal Palace 1-0

Bij Tottenham moest Arnaut Danjuma andermaal genoegen nemen met een reserverol. Interim-manager Ryan Mason zag hoe zijn ploeg na ruim een kwartier dicht bij een voorsprong was. Cristian Romero torende hoog boven de defensie van Crystal Palace uit om vervolgens op de lat te koppen. In de blessuretijd van het eerste bedrijf was de voorsprong voor the Spurs alsnog een feit. Pedro Porro kreeg alle tijd en ruimte om voor te zetten. De Spanjaard vond Kane, die beheerst binnenknikte: 1-0. De bezoekers waren niet bij machte om het Tottenham na rust lastig te maken, waardoor de goal van Kane goud waard bleek.

Kane becomes the first man to score 100+ home and 100+ away goals in Premier League history ????#TOTCRY pic.twitter.com/ayfUfySlzF — LiveScore (@livescore) May 6, 2023

Bournemouth – Chelsea 1-3

Frank Lampard wijzigde zijn elftal op vijf plekken vergeleken met het verloren uitduel met Arsenal (3-1) van eerder deze week. Trevoh Chalobah, Benôit Badiashile, Conor Gallagher, Mykhaylo Mudryk en Kai Havertz keerden namelijk terug in de basis. Die keuzes van Lampard pakten goed uit, daar Gallagher na ruim tien minuten de openingstreffer voor zijn rekening nam. De middenvelder kopte een afgemeten voorzet van N’Golo Kanté in de verre hoek achter Bournemouth-doelman Neto: 0-1.

Chelsea kan eindelijk weer eens ?????????????? ?? Gallagher kopt een voorzet van Kanté prima binnen ? ?? https://t.co/mfj6Ssc1k9#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/cvy12f0EsL — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 6, 2023

Bournemouth stelde in de twintigste minuut orde op zaken via Matías Viña. De Uruguayaan was, met een prachtig schot in de rechterbovenhoek, het eindstation van een geweldige aanval van de thuisploeg na goed combinatievoetbal. Chelsea maakte zijn tweede treffer ruim tien minuten voor tijd dankzij een doelpunt van Badiashile. De Franse verdediger was het eindstation van een op maat gegeven voorzet van Hakim Ziyech, die vijf minuten eerder was ingevallen: 1-2. Het was João Félix die de eindstand bepaalde na een goede actie van Raheem Sterling: 1-3.

Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 1-0

Wolverhampton begon goed aan de wedstrijd en dat leidde in de negende minuut al tot de openingstreffer. Een hoekschop van Rúben Neves kwam op het hoofd van Toti, die fraai via de onderkant van de lat raak kopte: 1-0. Niet veel later leek Villa via Emiliano Buendía op gelijke hoogte te komen, ware het niet dat José Sá een fraaie redding in huis had. De doelman had voor rust ook een knappe redding in huis op een kopbal van Ollie Watkins, terwijl Matheus Cunha namens the Wolves op slag van rust in kansrijke positie naast schoot. Na de onderbreking was Villa dichtbij via Ashley Young en Tyrone Mings, maar zij schoten respectievelijk naast en over. De ploeg van Unai Emery probeerde het in de slotfase nog, maar de gelijkmaker viel niet meer.