KNVB stelt Danny Makkelie aan voor topper tussen Feyenoord en PSV

Maandag, 30 januari 2023 om 19:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:13

De topper tussen Feyenoord en PSV wordt aanstaande zondag gefloten door Danny Makkelie. De Rotterdamse koploper ontvangt dan de nummer drie uit Eindhoven in de eigen Kuip. Eerder dit seizoen floot Makkelie al een andere topaffiche. Hij leidde toen de wedstrijd tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA (1-2) in goede banen. Het duel tussen Feyenoord en PSV zondag begint om 14:30 uur.

De nummer één van de KNVB wordt in De Kuip bijgestaan door zijn assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries en vierde official Joey Kooij. Dennis Higler is de VAR van dienst. De vorige editie van de topaffiche in Rotterdam, gespeeld op 8 mei 2022, eindigde in 2-2. Er was toen veel te doen over het optreden van arbiter Serdar Gözübüyük, die een omstreden penalty aan Feyenoord toekende na hands van Mauro Júnior. Diep in blessuretijd maakte Cyriel Dessers de gelijkmaker en zijn tweede doelpunt van de middag, nadat hij vijf minuten voor tijd al de 1-2 had aangetekend.

?? Dit zijn de aanstellingen voor de komende speelrondes in de @eredivisie en @1e_Divisie. ?? ? https://t.co/4vOtG5QV4c. — KNVB (@KNVB) January 30, 2023

De Rotterdammers vergaarden dit seizoen 42 punten uit 19 duels en het verschil met PSV is vier punten. Feyenoord kan thuis uitstekende cijfers overleggen tegen de Eindhovenaren. Van de laatste tien ontmoetingen in De Kuip won Feyenoord er zeven. Twee keer nam PSV de volle buit mee en één keer, vorig jaar dus, werden de punten gedeeld

Ook voor de andere clubs in de top vijf zijn de scheidsrechters bekend. Martin Pérez mag zaterdag FC Volendam - AZ fluiten. Op zondagmiddag hanteert Martin van den Kerkhof de fluit in Leeuwarden bij SC Cambuur - Ajax. Het geplaagde FC Groningen speelt zondag thuis tegen FC Twente en dat duel wordt gefloten door Pol van Boekel.