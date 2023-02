Van Aanholt tekent bij PSV en lijkt Galatasaray definitief de rug toe te keren

Dinsdag, 31 januari 2023 om 23:25 • Davey de Laat • Laatste update: 23:46

PSV heeft Patrick van Aanholt op huurbasis binnen, zo bevestigt de club dinsdag via de officiële kanalen. De 32-jarige linksback wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Galatasaray, waarbij het onduidelijk is of de Eindhovenaren tevens een optie hebben bedongen om het verblijf met één jaar te verlengen. Van Aanholt beschikt in Turkije over een contract tot medio 2024, al lijkt het gezien zijn rol als reserve onwaarschijnlijk dat hij na de zomer nog actief is voor Galatasaray.

"Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik ken al een aantal jongens, zoals Xavi Simons. Het is een leuke en sterke selectie", verklaart de ambitieuze Van Aanholt na het tekenen van het huurcontract in Eindhoven. Algemeen directeur Marcel Brands benadrukt dat PSV snel moest schakelen na het vertrek van Max. "Door het vertrek van Philipp was er een vacature ontstaan die we snel konden invullen met de komst van Patrick." Dat Brands bij Van Aanholt uitkwam is geen grote verrassing. "We hadden het in het verleden als eens geprobeerd. We zijn heel blij dat het nu gelukt is."

Van Aanholt volgt dus de naar Eintracht Frankfurt vertrokken Max op aan de linkerkant van de defensie. Laatstgenoemde ruilde PSV deze week in voor de nummer zes van de Bundesliga. De Eindhovenaren waren op dat moment al in verregaande onderhandelingen met Van Aanholt, waardoor de opvolger van Max al klaarstond. De routinier werd al vaker gelinkt aan PSV en het is nu dus gelukt om hem terug naar Nederland te halen. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder dat de verdediger zijn verbintenis bij Galatasaray moest afkopen om bij PSV te kunnen aansluiten, maar daar lijkt door de huurdeal geen sprake van te zijn.

Van Aanholt bracht een groot deel van zijn carrière door in Engeland. De linksback ging op jonge leeftijd van PSV naar Chelsea, waar hij uiteindelijk tot acht officiële wedstrijden in de hoofdmacht kwam. Na uitleenbeurten bij vijf verschillende clubs, waaronder Vitesse, werd de linkervleugelverdediger in 2014 verkocht aan Sunderland. Drie jaar later verkaste hij naar Crystal Palace, waar hij 134 duels zou spelen. De negentienvoudig Oranje-international speelde sinds de zomer van 2021 voor Galatasaray.