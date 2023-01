Heitinga vertelt alles over de hectiek waarin hij de afgelopen dagen belandde

Zondag, 29 januari 2023 om 14:29 • Tom Rofekamp

John Heitinga verwacht zondag een hongeriger Ajax te zien dan onder Alfred Schreuder. De kersverse interim-trainer zag onder zijn voorganger een kampioen onwaardig team, iets waar onder zijn eigen leiding verandering in zal moeten komen. Heitinga blikt voorafgaand aan het duel met Excelsior terug op de hectische dagen sinds donderdag, en verklaart tevens waarom hij niet Calvin Bassey maar Owen Wijndal laat starten.

Schreuder kreeg donderdag na het gelijkspel tegen FC Volendam (1-1) direct zijn congé bij Ajax. De Amsterdammers handelden snel en schoven diezelfde avond Heitinga nog door vanaf de beloften. "Het zijn wat drukkere dagen geweest dan normaal", erkent de oefenmeester in gesprek met ESPN. "Ik was mondeling al overeengekomen om aan te sluiten bij de staf als assistent. En dan wordt de situatie toch anders. De bedoeling was dat ik zondag assistent van Alfred zou zijn."

Wat Heitinga de afgelopen tijd bij Ajax 1 zag, stemde hem allerminst tevreden. "Die wedstrijden die ik heb gezien, daar vond ik wel wat van. Die wil om te winnen ontbrak. Ajax staat voor dominant voetbal en veel creëren en scoren. Dat moet vanuit een eenheid. Het allerbelangrijkste is dat we een reactie gaan geven nu. Als je Champions League wil spelen kun je geen vijfde staan. Die intensiteit en kleur op de wangen wil ik zien", aldus Heitinga, die tevens aangeeft niet te weten hoe lang hij nog voor de groep zal staan. "Ik heb het daar nog niet over gehad."

Kudus en Wijndal voor Brobbey en Bassey

Heitinga kiest er in zijn debuut als interim-trainer om Brian Brobbey en Calvin Bassey te slachtofferen ten faveure van Mohammed Kudus en Owen Wijndal. Het opstellen van beiden vloeit voort uit de hoge pressie waarmee de interim-trainer wil spelen. "Ik verwacht dat wij dominant aan de bal zijn. Dusan (Tadic, de spits van dienst, red.) is heel sterk en goed in kleine ruimtes. Ik denk dat Mo voor een stukje dynamiek kan zorgen. Dat wil ik aan beide kanten zien. Owen en Devyne (Rensch, red.) zullen daarop moeten anticiperen. Die keus moet je maken en pas bij de wedstrijdbespreking maakte ik dat bekend."