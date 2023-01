AC Milan ondergaat tweede oorwassing in een week en zet zichzelf voor schut

AC Milan heeft in eigen huis een ontluisterde nederlaag geleden in de Serie A. Tegen laagvlieger Sassuolo kreeg de ploeg van Stefano Pioli met 2-5 op de broek. Domenico Berardi was bij de bezoekers de gevierde man met drie assists en een goal. Door de nederlaag staat Milan met 38 punten uit 20 wedstrijden op de vierde plek, twaalf punten achter koploper Napoli, dat zondagavond nog in actie komt.

Na de midweekse oorwassing bij Lazio Roma (4-0) nam trainer Pioli in het thuisduel tegen Sassuolo meteen maatregelen. Zo moesten onder anderen smaakmaker Rafael Leão en Brahim Diaz op de bank beginnen en stonden Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers aan de aftrap. Na acht minuten kon het thuispubliek juichen toen Olivier Giroud een voorzet van Theo Hernández binnenschoot. De VAR stak hier echter een stokje voor omdat er in de aanloop naar de treffer buitenspel werd geconstateerd. Vlak daarna namen de bezoekers brutaal de leiding. Bij een snelle uitbraak zette Berardi voor en bij de tweede paal kon de volledige vrijlopende Gregoire Defrel binnentikken: 0-1. Binnen drie minuten verdubbelde Davide Frattesi die score. Defrel gaf de bal mee aan Frattesi en hij haalde van dichtbij hard uit in de korte hoek. Milan-keeper Ciprian Tatarusanu zag er bij de treffer niet heel goed uit. Bijna meteen na de 0-2 herpakte de thuisploeg zich en trof Giroud doel. Een voorzet van Calabria werd door de Fransman in de verre hoek gekopt: 1-2.

Slechts vijf minuten na de aansluitingstreffer kon Tatarusanu weer vissen. Na twee assists zette Berardi zichzelf op het scoreformulier. Hij kopte een corner van Hamed Traorè bij de eerste paal binnen. Dat de aanvaller tegen Milan doel trof was te verwachten. Inclusief de twee assists en de treffer in de eerste helft, was Berardi in zijn profcarrière tot dan toe bij zestien Serie A-doelpunten (tien treffers zes assists) tegen Milan betrokken.

In de tweede helft bracht Pioli Leão in de ploeg voor De Ketelaere. Na één minuut spelen beging Calabria een overtreding in de zestien op Antonio Giua en ging de bal op de stip. Oog in oog met Tatarusanu maakte Armand Lauriente geen fout en hij zette de marge weer op drie doelpunten: 1-4. De thuisploeg liet het er niet bij zitten en kwam enkele minuten later meteen met een antwoord. Een vrije trap van Sandro Tonali kwam bij Ante Rebic terecht en hij drukte succesvol af. De treffer werd echter weer door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. De moed zakte Milan in de schoenen toen plaaggeest Berardi met zijn derde assist van de middag Matheus Henrique bediende: 1-5. De tweede Milanese treffer van de middag, een schitterend afstandsschot van invaller Divock Origi, was er slechts eentje voor de boeken.

