Sydney kan Pierre van Hooijdonk achterna; Fran Sol mogelijke concurrent

Zaterdag, 28 januari 2023 om 16:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:51

Vitesse heeft Sydney van Hooijdonk en Fran Sol hoog op de scoutinglijst staan, zo schrijft De Gelderlander zaterdagmiddag. Technisch directeur Benjamin Schmedes wil zijn club graag in aanvallend opzicht versterken, al biedt de huidige financiële situatie geen ruimte om direct te schakelen. Vitesse zal daarom eerst salarisruimte moeten creëren om de gewenste spits binnen te kunnen halen.

Van Hooijdonk wordt momenteel door Bologna verhuurd aan sc Heerenveen, waar de spits op dit moment niet kan rekenen op een basisplek. Daarom zou Van Hooijdonk zelf ook openstaan voor een vertrek naar Vitesse, waar vader Pierre onder contract stond tussen juli 1999 en juli 2000. Namens Heerenveen kwam Sydney van Hooijdonk dit seizoen tot achttien Eredivisie-duels, waarin hij zesmaal trefzeker was en een assist verzorgde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tegelijkertijd heeft Vitesse ook zijn pijlen gericht op Fran Sol. De Spanjaard komt momenteel op huurbasis uit voor Málaga, dat hem tot komende zomer huurt van Dynamo Kyiv. De dertigjarige spits zit in de Andalusische stad in hetzelfde schuitje als Van Hooijdonk: in de afgelopen zes LaLiga2-duels kwam hij slechts 27 speelminuten in actie. Sol, die tussen juli 2016 en januari 2019 voor Willem II uitkwam, kwam namens de Tilburgers in 88 Eredivisie-duels tot liefst 47 doelpunten.

Voordat Sol of Van Hooijdonk naar Arnhem gehaald kan worden, moet Schmedes van de clubleiding eerst enkele spelers van de hand doen. Volgens de berichtgeving worden er momenteel gesprekken gevoerd met de overbodige Markus Schubert, Ferro en Toni Domgjoni, die mogen vertrekken uit GelreDome. Deze winterse transferperiode versterkte Vitesse zich al met Dominik Oroz (was verhuurd, Sturm Graz), Nicolas Isimat-Mirin (transfervrije overstap van Kansas City) én Davy Pröpper (was gestopt).