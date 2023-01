PSV gaat wéér misgrijpen op transfermarkt: ‘Een te hoog gegrepen verhaal’

Zaterdag, 28 januari 2023 om 10:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:31

De komst van Anthony Elanga naar PSV lijkt onwaarschijnlijk, schrijft het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren stonden afgelopen week in rechtstreeks contact met Erik ten Hag en Manchester United, maar dat mocht niet baten. Ook een transfer van alternatief Kamaldeen Sulemana lijkt een lastig verhaal te gaan worden. Southampton heeft een gigantisch bod neergelegd voor de Ghanees en PSV moet zijn eigen boekje te buiten gaan om dat te kunnen overtreffen.

PSV is nog altijd op zoek naar versterking na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke uit het Philips Stadion. Vrijdag werd bekend dat Elanga hoog op het lijstje staat. De Zweedse vleugelaanvaller komt maar mondjesmaat aan spelen toe bij Manchester United, waarvan PSV hoopt te profiteren. De huidige nummer drie van Nederland mikt op een huurdeal, maar lijkt nu bedrogen uit te komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Directe gesprekken met Ten Hag leverden niets op, waardoor PSV verder zal moeten kijken. Ook het gedroomde alternatief is een lastige kwestie. Sulemana, aanvaller van Stade Rennes, wordt namelijk ook begeerd door Southampton, dat meer dan twintig miljoen euro wil neerleggen. Als PSV dat bod wil evenaren, zou het rechtstreeks tegen het huidige financiële beleid in moeten gaan. Een huur met optie tot koop valt meer met dat beleid te rijmen, echter is het geen uitgemaakte zaak dat Rennes met een dergelijke constructie akkoord gaat.

De komst van Adnan Januzaj lijkt nog het meest kansrijk. De Belg komt bij Sevilla amper aan spelen toe, mag uitzien naar een andere club en heeft zijn voorkeur al uitgesproken voor een gang naar Eindhoven. Daar is Januzajs komst echter geen topprioriteit. Er zou verandering in de zaak kunnen komen als Sevilla Bryan Gil oppikt bij Tottenham Hotspur. Die wordt namelijk óók begeerd door PSV, maar de Spanjaarden lijken de betere papieren te hebben. Januzaj zou bij een transfer nog verder in de pikorde verdwijnen bij Sevilla en daarom des te makkelijker op te pikken zijn voor PSV.