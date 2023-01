PSV denkt aan huurdeal met Manchester United en praat met Ten Hag

Vrijdag, 27 januari 2023 om 19:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:23

PSV denkt eraan om Antony Elanga (20) over te nemen van Manchester United, meldt het Eindhovens Dagblad vrijdag. Volgens de regionale krant heeft de Eindhovense club meer opties en 'schaakt het op meerdere borden'. L'Équipe meldde woensdag dat ook Kamaldeen Sulemana op het lijstje staat en dat het openingsbod bestond uit een vaste transfersom van vijftien miljoen euro, exclusief twee miljoen euro aan bonussen op de twintigjarige Ghanees, die bij Stade Rennes nog vastligt tot medio 2026.

Het Eindhovens Dagblad beschouwt het binnenhalen van Elanga als een 'helse klus', al zijn er wel degelijk mogelijkheden voor het zoekende PSV. Er is reeds contact geweest met Erik ten Hag over de Zweedse aanvaller en het is nu wachten op groen licht van het bestuur van Manchester United. PSV denkt in eerste instantie aan een huurdeal voor Elanga, die op Old Trafford beschikt over een doorlopende verbintenis tot de zomer van 2026.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Elanga kan onder Ten Hag dus niet rekenen op een basisplaats. De door PSV begeerde aanvaller kwam tot dusver tot negentien duels (607 speelminuten) in alle competities dit seizoen. De Nederlandse manager gebruikte Elanga afgelopen woensdag nog als invaller tegen Nottingham Forest, dat in de halve finale van de EFL Cup met 0-3 werd verslagen door the Red Devils.

Bronnen rond PSV weten voorts te melden dat er ook contact is gelegd met Adnan Januzaj van Sevilla. Het Eindhovens Dagblad voegt wel toe dat de aanvaller momenteel geen topprioriteit meer is voor de technische leiding in het Philips Stadion, al kan dat in alle hectiek nog veranderen in de komende dagen. Clubwatcher Ril Elfrink bracht deze week ook naar buiten dat Tottenham Hotspur-speler Bryan Gil wordt gevolgd door PSV. Ruud van Nistelrooij zei vrijdag op de persconferentie dat er sowieso wordt gewerkt aan inkomende transfers in aanvallend opzicht.