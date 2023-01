Van Nistelrooij krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg en hoopt op versterkingen

Vrijdag, 27 januari 2023 om 16:40 • Davey de Laat • Laatste update: 16:51

Ruud van Nistelrooij hoopt voor 1 februari één of meerdere versterkingen te verwelkomen in het Philips Stadion. De trainer van PSV liet het woordje ‘crisis’ al vallen na de zeperd in Emmen (1-0) van afgelopen dinsdag. Nadat zowel Cody Gakpo als Noni Madueke verkocht zijn is PSV inmiddels vleugellam geworden. In de komende dagen moeten er kwaliteitsinjecties volgen. “Daar zijn we hard mee bezig, omdat dat ook nodig is.”, aldus Van Nistelrooij.

PSV heeft de blik weer gericht op komende zaterdag, wanneer Go Ahead Eagles de volgende tegenstander is in de drukke maand januari. De Eindhovenaren moeten winnen om aansluiting te houden bij AZ en koploper Feyenoord, die respectievelijk vier en zes punten voorsprong hebben. Van Nistelrooij ziet Luuk de Jong en Ismael Saibari terugkeren uit de ziekenboeg en kan rekenen op nieuweling Fábio Silva. “Als je je aanvoerder terug hebt, ben je daar natuurlijk blij mee. Het leiderschap van Luuk is uitermate belangrijk voor het team”, zei de trainer op de afsluitende persconferentie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat de resultaten de afgelopen weken zijn tegengevallen is een understatement, maar Van Nistelrooij kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst. “Er zijn ongelukkige momenten geweest die we zelf veroorzaken. Dan heb je het over kansen, een penalty veroorzaken, een rode kaart krijgen. Dat heeft punten gekost.", zo stelde de trainer van PSV. "We halen te weinig resultaat uit wat we op de mat leggen. Maar op het moment dat je jezelf niet in de voet schiet en die kansen gaan binnenvallen, kun je een mooie reeks neerzetten.”

In Amsterdam is het net zo’n crisis als in Eindhoven, maar Van Nistelrooij is niet bang voor een sortgelijk scenario als Alfred Schreuder, die donderdagavond door Ajax werd ontslagen. “Voor een collega is zoiets nooit leuk om te zien. Ik zal hem ook nog wel een berichtje sturen. Maar ik heb nu even andere dingen aan mijn hoofd.” Met Marcel Brands als algemeen directeur maakt Van the Man zich niet al te veel zorgen over zijn baan, al weet hij dat het snel kan gaan in de voetballerij. “Die steun is er ook. Al heb je nooit garanties in de voetbalwereld.”