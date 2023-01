Groningen is hekkensluiter na inktzwarte avond; woeste fans bestormen veld

Donderdag, 26 januari 2023 om 20:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:15

FC Groningen heeft donderdagavond een inktzwarte avond beleefd. De ploeg ging dankzij een prachtige treffer van Daniël van Kaam met 0-1 onderuit tegen SC Cambuur. Vlak voor tijd betraden fans van de thuisploeg het veld en besloot scheidsrechter Bas Nijhuis het duel tijdelijk te staken. Na een onderbreking werd de wedstrijd uitgespeeld. Ondanks enkele grote kansen in de absolute slotfase wist Groningen de achterstand niet meer te repareren. Door de nederlaag is Groningen, dat net als Cambuur twaalf punten heeft, op doelsaldo de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie.

Groningen-trainer Dennis van der Ree voerde ten opzichte van de met 3-1 verloren wedstrijd tegen sc Heerenveen geen wijzigingen door. Aan de kant van Cambuur vielen er wel wijzigingen te noteren. Doelman João Virgínia liet de laatste tijd geen beste indruk achter, waardoor trainer Sjors Ultee koos voor de meer ervaren Robbin Ruiter tussen de palen. Marco Tol kreeg centraal in de verdediging de voorkeur boven Leon Bergsma, terwijl Mitchel Paulissen terugkeerde in de basiself. Hij was de vervanger van de naar NAC Breda vertrokken Tom Boere.

Uitgerekend Daniël van Kaam schiet @SCCambuurLwd op voorsprong tegen Groningen ???? pic.twitter.com/oRzaVE3kQu — ESPN NL (@ESPNnl) January 26, 2023

Groningen was de bovenliggende partij in de openingsfase en had na een kleine tien minuten spelen op voorsprong kunnen komen. Florian Krüger had een fraaie steekpass in huis op Luciano Valente, die zijn inzet met buitenkant rechts in het zijnet zag belanden. De thuisploeg bleef aandringen en kwam na bijna een half uur spelen alsnog op voorsprong. Ricardo Pepi probeerde het met een schot, dat licht van richting werd veranderd en net niet kon worden binnengegleden door Krüger. Tegenvaller voor Cambuur vlak voor rust was het geblesseerd afhaken van Jamie Jacobs, die werd vervangen door voormalig Groningen-aanvaller Remco Balk.

Na rust probeerde de Duitse aanvaller het opnieuw. Na een slim hakje van Pepi schoot Krüger op doel, maar hij zag Ruiter redding brengen. Aan de andere kant vond Silvester van der Water het hoofd van Paulissen, die niet genoeg kracht achter zijn poging kon zetten. Een kleine twintig minuten na rust had Balk een goede actie in huis. De technicus dribbelde ter hoogte van de zestien en schoot met links, maar zag Michael Verrips redding brengen. In de rebound schoot Alex Bangura naast. De wedstrijd kon alle kanten op en een kwartier voor tijd kwam Cambuur op voorsprong. Een voorzet van Bangura kwam net niet bij Balk terecht, maar in de rebound wist Van Kaam prachtig raak raak te schieten: 0-1.

In de slotfase kwam een deel van de supporters van Groningen het veld op, waarop scheidsrechter Bas Nijhuis de spelers naar de kleedkamers dirigeerde. De supporters probeerden de catacomben te bereiken, maar slaagden daar niet in. Nadat Nijhuis groen licht gaf om door te voetballen, werd de wedstrijd in de 87e minuut hervat. Bijna direct na de hervatting zorgde Ramon Pascal Lundqvist voor de gelijkmaker. De poging van de Zweed trof echter de lat. Nijhuis besloot zeven minuten blessuretijd bij te trekken en in minuut 94 werd Pepi gevonden in de zestien. De Amerikaan kreeg een grote kopkans, maar zag zijn poging over het doel vliegen. Dichterbij zou de ploeg van Van der Ree niet meer komen.