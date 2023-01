Memphis Depay wordt op de bank gezet in absolute kraker tegen Real Madrid

Donderdag, 26 januari 2023 om 19:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:57

Memphis Depay moet nog wachten op zijn eerste basisplaats voor Atlético Madrid. De aanvaller start niet in de kwartfinale van de Copa del Rey tegen Real Madrid. De Nederlander begint op de bank en ziet Álvaro Morata en Ángel Correa de voorkeur krijgen in de voorhoede. Real Madrid begint in zijn ogenschijnlijk sterkste opstelling aan de wedstrijd.

Bij Real Madrid staat Thibaut Courtois tussen de palen geposteerd. De Belgische sluitpost ziet centrale verdedigers Antonio Rüdiger en Éder Militão voor zich staan. Op de linksbackpositie staat Ferland Mendy, terwijl Nacho Fernández de rechterkant verdedigt. Op het middenveld kiest trainer Carlo Ancelotti voor Luka Modric, Eduardo Camavinga en Toni Kroos. Federico Valverde staat rechtsbuiten, terwijl de linkerflank bezet wordt door Vinícius Júnior. Karim Benzema is de spits van dienst. Dani Carvajal, Eden Hazard en Aurélien Tchouaméni ontbreken wegens blessures.

Atlético-trainer Diego Simeone start met Jan Oblak tussen de palen. Mario Hermoso en Stefan Savic zijn de centrale verdedigers van dienst. Nahuel Molina (rechts) en Reinildo (links) zijn de backs. Simeone kiest voor een viermansmiddenveld, bestaande uit Koke, Rodrigo De Paul, Thomas Lemar en Antoine Griezmann. In de voorhoede staan Morata en Correa, waardoor Memphis moet wachten op zijn tweede optreden voor de club.

Real Madrid had het in de vorige ronde bij Villarreal bijzonder lastig. De Madrilenen stonden bij rust met 2-0 achter, maar dankzij doelpunten van Vinícius, Militão en Dani Ceballos wist de ploeg de wedstrijd volledig om te keren: 2-3. Atlético had minder moeite om de kwartfinale te bereiken. Los Colchoneros wisten bij Levante voor rust niet tot scoren te komen, maar deden dat na rust wel. Treffers van Morata en Marcos Llorente zorgden voor een 0-2 overwinning. De wedstrijd in het Estadio Santiago Bernabéu begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Rüdiger, Mendy; Kroos, Modric, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Koke, De Paul, Lemar, Griezmann; Correa, Morata.