Heitinga beoogde nieuwe assistent-trainer van Schreuder na andere afzegging

Donderdag, 26 januari 2023 om 18:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:15

John Heitinga wordt gezien als beoogde nieuwe assistent-trainer van Alfred Schreuder, zo meldt het Algemeen Dagblad. Schreuder wordt momenteel bij Ajax geassisteerd door de door hemzelf aangestelde Matthias Kaltenbach en oudgediende Michael Reiziger. Volgens het AD is het de vraag of dit tweetal aanblijft. René Meulensteen was ook in beeld om de nieuwe assistent van Schreuder te worden, maar hij gaf Ajax nul op het rekest.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat Ajax de eenheid tussen trainers en spelers hoopt te herstellen door de technische staf flink op te schudden. Eerder werd bekend dat de spelersraad van Ajax – bestaande uit Dusan Tadic, Steven Berghuis, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Davy Klaassen – de selectie vrijdag bij elkaar had geroepen voor een stemming over de staf. Ook mental coach Joost Leenders was daarbij aanwezig. Toen deze vroeg wie er allemaal geen vertrouwen had in de staf, stak vrijwel iedereen zijn hand op. De spelers besloten de kwestie uit te stellen tot na De Klassieker en er de week daarop over verder te praten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Maandag is er door het technisch hart een crisisberaad belegd. De conclusie die daaruit naar voren kwam is dat de onvrede in de spelersgroep kan worden weggenomen door enkele mutaties. John Heitinga zou gelden als topkandidaat om de nieuwe assistent-trainer van Schreuder te worden. De 39-jarige oefenmeester is nu bijna twee jaar trainer van Jong Ajax.

Het is daarnaast de vraag of de huidige assistenten van Schreuder, Reiziger en Kaltenbach, het seizoen afmaken in de Johan Cruijff ArenA. Gesprekken met de spelersgroep van Ajax maken duidelijk dat ze de inbreng van ex-assistent-trainer Winston Bogarde missen en dat Kaltenbach ‘te zwijgzaam’ is. Als het aan Ajax ligt, wordt de invulling van de technische staf deze week nog veranderd, zo schrijft het AD.

Ajax had in eerste instantie Meulensteen, die jarenlang als assistent van Sir Alex Ferguson fungeerde bij Manchester United, op het oog. De Nederlander is nu de rechterhand van de Australische bondscoach Graham Arnold en was wel geïnteresseerd in een overstap naar Amsterdam. Meulensteen zag echter af van het aanbod toen bleek dat hij zijn werkzaamheden met de Australische voetbalbond niet kon combineren met een functie bij Ajax.