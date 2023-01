PSV-huurling komt in Duitsland niet aan de bak en wil vertrekken

Donderdag, 26 januari 2023 om 12:52 • Davey de Laat • Laatste update: 13:13

Timo Baumgartl is niet tevreden over de speeltijd die hij krijgt bij 1. FC Union Berlin, dat hem dit seizoen huurt van PSV. De 26-jarige centrale verdediger is wedstrijdfit, maar ontbrak afgelopen weekend in de wedstrijdselectie tegen Werder Bremen. Baumgartl, die dit seizoen pas vier wedstrijden speelde voor Union Berlin, staat open voor een vertrek als de situatie niet gaat veranderen. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sport. Meerdere clubs uit de Bundesliga zouden hem op de korrel hebben, maar er speelt nog niets concreets.

Na een mislukte periode in Eindhoven werd de verdediger in 2021 verhuurd aan Union Berlin, de huidige nummer twee van de Bundesliga. Op 19 september van vorig jaar maakte Baumgartl zijn rentree op de voetbalvelden na een heftige strijd tegen teelbalkanker. Na de chemotherapie had de Duitser de wens om nog een seizoen bij Union Berlin te blijven, waar hij nu dus niet meer aan de bak komt.

Om een vertrek te bewerkstelligen moeten Union Berlin en PSV met elkaar in gesprek om zijn huurcontract te beëindigen. In die overeenkomst werd een koopoptie van 3,5 miljoen euro opgenomen, maar die zal naar alle waarschijnlijkheid niet gelicht gaan worden. De winterse transferwindow is open tot en met 31 januari, waardoor de Duitser volgende week nog kan vertrekken bij Union Berlin.

PSV kocht Baumgartl in 2019 voor tien miljoen euro van VfB Stuttgart. In Eindhoven maakte hij geen onuitwisbare indruk en verdween hij onder voormalig PSV-trainer Mark van Bommel snel uit de basis na een sportieve crisis. Baumgartl heeft 36 wedstrijden voor PSV achter zijn naam staan. Het contract van de centrale verdediger in het Philips Stadion loopt nog door tot medio 2024.