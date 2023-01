PSV is in de markt voor multifunctionele middenvelder (15) uit Zweden

Dinsdag, 24 januari 2023 om 11:18 • Guy Habets

PSV hoopt zich te kunnen versterken met Kenan Busuladzic. Dat meldt Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad. De Zweedse middenvelder is deze week op stage in de opleiding van de Eindhovense club en als dat goed bevalt, zal hij zich bij een van de jeugdteams aansluiten. De talentvolle Busuladzic is pas vijftien jaar en wordt in eerste instantie dus niet gehaald voor het eerste elftal.

De talentvolle Busuladzic, wiens roots in Bosnië en Herzegovina liggen, werd al een tijdje in de gaten gehouden door PSV en mag zich nu dus bewijzen op de Herdgang. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is de club echter al bezig om 'werk te maken' van de komst van de Zweed. Op dit moment speelt bij bij Oskarshamn, een club op het derde niveau in Zweden. Busuladzic mocht dit seizoen in drie officiële wedstrijden zijn opwachting maken.

Daarnaast speelde het talent twee interlands voor Zweden onder zestien. Busuladzic is een speler die het liefst als centrale middenvelder speelt, maar ook als verdedigende middenvelder en aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Op 6 februari van dit jaar wordt hij zestien jaar en dus lijkt de kans groot dat Busuladzic, als PSV hem haalt, aan mag sluiten bij het Onder 17-elftal van de Eindhovenaren. Dat team wordt getraind door Ben Kinds.

Waar PSV dus bezig is met het versterken van de jeugdopleiding, blijft het op transfergebied stil rond het eerste elftal. De achterban roept om daadkracht nu er met Noni Madueke en Cody Gakpo twee belangrijke aanvallers zijn vertrokken. Fábio Silva wordt naar alle waarschijnlijkheid snel vastgelegd, maar dat is een centrumspits en dus blijft er een vacature op de Eindhovense vleugel. Het is nog niet duidelijk wie die moet gaan invullen.