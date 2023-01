Çalhanoglu smult van nieuwe derbywinst: ‘Opgevreten en naar huis gestuurd’

Donderdag, 19 januari 2023 om 08:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:14

Hakan Çalhanoglu is na de gewonnen Supercoppa tegen AC Milan (3-0) met een grote grijns voor de camera verschenen. De middenvelder van Internazionale is sinds zijn gevoelige overstap naar de aartsrivaal het mikpunt van bedreigingen en valse leuzen. Dat de Italiaanse Supercoppa woensdagavond soeverein naar de ploeg van trainer Simone Inzaghi ging, smaakt voor de Turkse spelmaker extra lekker.

Inter had weinig te duchten van AC Milan. De bekerwinnaar kwam op voorsprong via Federico Dimarco en verdubbelde de score halverwege de eerste helft door een treffer van Edin Dzeko. Een kwartier voor tijd gooide Lautaro Martínez de wedstrijd in het slot. Het was voor i Nerazzurri de zevende winst om de Supercoppa, waarmee het nu op gelijke hoogte staat met de eeuwige aartsrivaal. Milan won de Italiaanse Supercup voor het laatst in 2016.

Voor Çalhanoglu was het een zege met een extra zoete nasmaak, nadat hij in 2021 de overstap maakte naar de vijand. "Dit is een zeer belangrijke overwinning, zelfs meer voor mij", sprak hij na afloop. "Ik ben erg blij en bedank mijn teamgenoten en de fans. We hebben ze met drie tegen nul laten zien dat ze niet veel kunnen zeggen. Ik hou altijd liever mijn mond, ik heb dingen gezien die ik niet had verwacht. Maar karma komt terug. Drie tegen nul! We hebben ze opgevreten en naar huis gestuurd."

Het vuurtje bij Çalhanoglu werd opgestookt toen Zlatan Ibrahimovic vorig jaar na het kampioensfeest van AC Milan besloot de draak te steken met zijn voormalig ploeggenoot. "Stuur een bericht naar Hakan!", schreeuwde de Zweed vanaf de open bus naar de fans van Milan. Çalhanoglu sloeg daarop terug door te stellen dat Ibrahimovic 'niets had bijgedragen aan de Scudetto'. "Zlatan is een man van veertig jaar oud. Ik zou zo’n actie nooit uithalen als ik zijn leeftijd had. Hij is geen achttien meer."