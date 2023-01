Titelaspiraties AZ lopen flinke knauw op door wegvallen belangrijke schakel

AZ moet het de komende tijd stellen zonder sterkhouder Sam Beukema, zo maken de Alkmaarders bekend via de officiële kanalen. De centrale verdediger kampt met een knieblessure, die hij afgelopen weekend opliep in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2). Het is niet bekend hoe ernstig de kwetsuur exact is. Volgens AZ is Beukema 'de komende weken' niet inzetbaar.

Het onfortuinlijke moment deed zich zaterdagavond na ruim een uur spelen voor, toen Thom Haye een diepe pass verstuurde en Beukema de doorgebroken Milan van Ewijk moest afstoppen. De verdediger van AZ overstrekte daarbij zijn linkerknie en zag de bal bovendien op de stip gaan. Hobie Verhulst wist de penalty van Amin Sarr te keren, maar het kwaad voor Beukema was toen al geschied.

De mandekker keerde na de blessurebehandeling nog wel terug in het veld, maar moest zich in de zeventigste minuut laten vervangen door Zinho Vanheusden. Onderzoeken hebben uitgewezen dat Beukema het de komende weken rustig aan moet doen. Het wegvallen van de centrumverdediger is een flinke aderlating voor AZ. Beukema verscheen dit seizoen in alle competitiewedstrijden aan de aftrap en maakte slechts één keer niet de negentig minuten vol. Hij werd het vaakst ingezet door Pascal Jansen.

Voor Jansen wordt het dan ook puzzelen in de achterste linie. De oefenmeester kan ook al lange tijd niet beschikken over Bruno Martins Indi. De voormalig Oranje-international kwam op 18 september voor het laatst in actie in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Vanheusden wordt gezien als logische vervanger van Beukema. Ook Maxim Dekker zou op die plek kunnen spelen. AZ neemt het zondag als nummer twee van de Eredivisie op tegen Fortuna Sittard.