Marc Overmars hervat werkzaamheden bij Royal Antwerp na licht hartinfarct

Dinsdag, 17 januari 2023 om 18:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:14

Marc Overmars heeft zijn werkzaamheden bij Royal Antwerp hervat, zo weet Het Laatste Nieuws te melden. Of de technisch directeur woensdag meereist naar de uitwedstrijd tegen KV Oostende, is volgens de Belgische krant nog onduidelijk. Overmars werd eind 2022 getroffen door een licht hartinfarct, waarvan hij nu dus voldoende is hersteld om zijn werkzaamheden te hervatten.

Na enkele dagen in het ziekenhuis te hebben verbleven nam Overmars thuis de nodige rust. De 49-jarige oud-international van Oranje bleef de ontwikkelingen van Antwerp zodoende op afstand volgen. De voormalig technisch directeur van Ajax is inmiddels weer op de club gespot. Of Overmars de wedstrijd bij Oostende zal meemaken, zal woensdag blijken.

Sinds de komst van Overmars werden er meerdere grote transfers afgerond. Zo kwamen Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Toby Alderweireld voor miljoenen euro's over van respectievelijk Monterrey, Hertha BSC en Al-Duhail SC. Met de (tijdelijke) komst van Calvin Stengs troefde de technisch directeur daarnaast meerdere clubs af, onder wie Feyenoord. Ook stelde Overmars landgenoot Mark van Bommel aan als trainer, die uitstekend aan het seizoen in de Pro League begon. Het grootste vraagstuk deze transferperiode is Michael Frey. De concurrent van Janssen in de spits heeft aangegeven te willen vertrekken en maakte om die reden geen deel uit van de selectie voor het duel bij Union Sint-Gillis (2-0 nederlaag).

De koppositie die the Great Old enige tijd bekleedde heeft het al enige tijd moeten afstaan. De achterstand op KRC Genk bedraagt momenteel liefst dertien punten, terwijl nummer twee Union zes punten voorstaat op de ploeg uit Antwerpen. Zondag ging de ploeg van Van Bommel nog kansloos onderuit tegen Union, waardoor de club voorlopig een pas op de plaats moet maken voor het kampioenschap in de Pro League. Wel slaagde de ploeg er woensdag in om titelfavoriet Genk uit te schakelen in de Croky Cup (0-3). Daardoor wacht een dubbele confrontatie in de halve finale tegen Union.